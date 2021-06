Recuperemos el país soñado

Hoy la Nación es un caos, la falta de idoneidad, la negligencia, el desatino de las medidas de gobierno que se toman día a día, la falta de empleo, la inflación sin freno y los negocios con las cortinas cerradas, están transformando a mi amada Argentina en una nación fantasma, una república de locos, como decía J.B. Alberdi en sus Obras Completas: “Si los cuerdos se dejan manejar por locos errando de manera inconcebible en las elecciones no es raro que los cuerdos terminen siendo considerados locos y los locos cuerdos”.

Fernández no solo no es un estadista, sino que por el contrario es de público y notorio que es un sumiso dependiente de la vicepresidenta al punto que, en público y sin vergüenza, al cumplir una de las ordenes de la reina agachó la cabeza y dijo: “ya hice lo que me dijiste”.

A mi criterio le vendió el alma al diablo y contrariando los enunciados del Preámbulo de la Constitución se encarga de promover cada día el malestar general de todos los habitantes sobrevivientes de este sufrido país.

¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser argentinos, viajar seguros, asistir a un desarrollo cultural sostenido, transitar por las calles sin piquetes, escuchar a un presidente conectado con el mundo, decidir qué comprar, qué libros leer, que los delincuentes estén presos, que haya estadistas conduciendo el país, economistas manejando la economía, calma y paz, con los tres poderes funcionando, recuperar la jerarquía en el mundo, la coherencia en la política exterior.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947



ZAPALA