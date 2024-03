5 canciones hechas por artistas mujeres para conmemorar este #8M

Hoy, 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora en honor a las obreras de la industria textil que murieron en un incendio dentro de una fábrica tomada en 1877. Hoy se realizarán marchas y paros en distintos puntos de Rio Negro y Neuquén.

Para conmemorar este día, traemos 5 canciones sobre vivir siendo mujer, interpretadas y escritas por artistas femeninas.

Vivir Quintana ft Mon Laferte – Canción sin miedo

Esta pieza lanzada en el 2020 de la cantante mexicana Vivir Quintana se ha convertido en un himno feminista para mujeres de todos los puntos del continente. La canción es potente, concisa y demoledora: los versos donde se nombran victimas de feminicidios logran ponerte la piel de gallina. «A cada minuto, de cada semana/Nos roban amigas, nos matan hermanas/ Destrozan sus cuerpos, los desaparecen/No olvide sus nombres, por favor, señor presidente» canta Quintana junto con la artista chilena Mon Laferte.

«Esta canción ya no es mía, sino de todas las compañeras que no están y de todas las que estamos luchando» dijo la artista en una entrevista para Rolling Stone.

Cazzu – Yo, yo y yo

La artista jujeña Cazzu siempre ha mostrado su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres. Fue la primera mujer en llegar a tener un rol protagónico en la escena del trap argentino y sufrió ataques machistas desde el primer día.

En este tema de su último disco, Julieta Cazzuchilli le canta a aquellos que quisieron correrla de la escena, pero también aquellas niñas y mujeres que la admiran y toman fuerza gracias a su música. «Mi lucha espero le sirva a muchas/A veces lloro pensando en la cama o en la ducha/Cuando con impotencia me imagino que son muchas/Las que gritaron fuerte pero nadie las escucha/Pero ahora llegué yo y lo que se hereda no se roba/Le faltan los huevo’ y ovarios tengo de sobra» rapea Cazzu en el tema.

Ivy Queen – Yo quiero bailar

Al igual que Cazzu, Ivy Queen es una de las figuras más importantes del género urbano en su país, Puerto Rico. Sin embargo, la historia siempre busca olvidar a las mujeres y Ivy Queen, a pesar de ser una de las artistas más importantes del reguetón, casi queda en el olvido.

Afortunadamente, con el movimiento feminista y las redes sociales como Tiktok, esta canción de la puertorriqueña volvió a ganar fuerza entre los jóvenes y sobre todo entre aquellos que luchar por los derechos de las mujeres. La letra, invita a divertirse pero siempre destacando la importancia del consentimiento: «Yo te digo ‘sí, tú me puedes provocar’/Eso no quiere decir que pa’ la cama voy».

Taylor Swift – Mad Woman

La artista más grande del mundo también esta comprometida con los derechos de las mujeres. Taylor Swift ha denunciado en múltiples ocasiones la misoginia que sufren las mujeres en la industria de la música, que va desde el ataque constante de la prensa hasta el acoso sexual. «Hay un vocabulario muy diferente para referirse a las mujeres y a los hombres en esta industria: un hombre hace algo y es ‘estratégico’, una mujer hace lo mismo y es ‘calculadora’, un hombre puede reaccionar, pero una mujer solo puede exagerar» dijo Swift en una entrevista con Tracy Smith en 2019.

En esta canción folk, Taylor canta sobre «la furia femenina», enojo que cuando es mostrado por una mujer es demonizado socialmente. «Cada vez que me decís que estoy loca/Me vuelvo más loca/¿Qué pasa con eso?/ Y cuando me decís que me veo enojada/Me enojo más/No hay nada como una mujer enloquecida» canta Taylor en el pre-coro.

Meredith Brooks – Bitch

Esta canción lanzada en 1996 por la canadiense Meredith Brooks sigue siendo actual a pesar de haber salido hace casi 30 años. Este clásico de los 90s expresa todo lo que puede ser una mujer, todo lo bueno, todo lo malo, e intenta expresar lo imposible que encasillar a las feminidades dentro los estereotipos de género. «Soy una hija, soy una madre/ soy una pecadora y una santa/no me siento avergonzada/soy tu infierno, y soy tu sueño/ No soy nada en el medio» canta Brooks.