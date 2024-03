Cazzu disparó contra Javier Milei: «Como mujer tengo miedo, como mujer artista tengo más»

La rapera Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se posicionó en contra de una de las más recientes medidas del gobierno de Javier Milei: la eliminación del lenguaje inclusivo en toda la administración pública.

En un tuit que luego compartió en su cuenta de Instagram la jujeña Cazzu critica la medida que no solo prohibe el uso de la «e» o «X» sino también, como expresó el vocero presidencial: «la innecesaria inclusión del femenino en los documentos de la administración pública«.

«Se PROHÍBE el lenguaje inclusivo, la ‘INNECESARIA INCLUSIÓN del femenino’ y la perspectiva de GÉNERO en la administración pública nacional. SE PROHÍBE dice el vocero de quién repitió hasta el cansancio que la “LIBERTAD” llegó. El mundo del revés está aquí y ahora.» comenzó el descargo la cantante.

«Años de nuestra lucha por la igualdad de género en nuestra querida Argentina, se van despedazando ante nuestros ojos y no podemos hacer más que HABLAR» expresó la artista que en múltiples ocasiones se ha posicionado a favor de los derechos de las mujeres.

«Hablar por ahora… quién sabe qué sigue. Como mujer tengo miedo, como mujer artista tengo más» concluyó el comunicado Cazzu. Sin embargo, luego de la repercusión en las redes, decidió pedirle a sus seguidores que no caigan a discusiones innecesarias con los adeptos al presidente.

«Agresión es lo que menos me sorprende de seguidores del odio. A mis seguidores por favor, no perpetúen conversaciones sin sentido con odiadores» tuiteó la interprete de «Mucha Data».

De esta forma, Cazzu se une a los artista y trabajadores de la cultura que se han posicionado en contra de las políticas del actual presidente. Entre ellos sus colegas Lali, Dillom y María Becerra.

María Becerra, disparó nuevamente contra Milei: «Hay cosas mucho más importantes que pelearse en Twitter»

Actualmente la artista de Quilmes se encuentra en Chile para participar del Festival de Viña del Mar. En diálogo con la prensa local, la cantante habló sobre la compleja situación política del país y reiteró su apoyo a su compañera Lali Esposito.

“Por el momento, yo no utilizó mis redes para dar un mensaje tan político pero sí comparto y apoyo lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es y como habla, las cosas que dice” dijo la cantante sobre Lali.

Luego, criticó a Javier Milei por el uso casual que hace de las redes sociales. “Tendría que haber más seriedad en el cargo que esta ocupando. Lo digo con total respeto, obviamente es el Presidente electo, pero me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país. Hay cosas más importantes que pelearte por redes sociales o likear 400 tweets en un día” opinó Becerra.