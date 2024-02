Todo lo que tenes que saber de «The Tortured Poets Department»: el nuevo disco de Taylor Swift

Durante la gala de los 66 premios Grammy celebrados este domingo en la ciudad de Los Ángeles, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció su nuevo disco «The Tortured Poets Department» (el departamento de los poetas torturados) que se estrenará el 19 de abril. Pero ¿Qué podemos esperar del nuevo álbum de la artista del momento y qué se sabe hasta ahora?

Todas las referencias y «easter eggs» en la lista de canciones

Luego del inesperado anuncio, fue publicada en las redes sociales de Taylor la portada del disco, junto con la contraportada y la lista de canciones que lo componen.

En Instagram la cantante de Pensilvania publicó la portada del nuevo proyecto.

La portada de «The Tortured Poets Department» es una sencilla foto de Swift en blanco y negro, acostada sobre unos almohadones. Mientras que la parte de atrás, es una imagen de la cantante donde se la ve visiblemente triste y tiene una frase que lee «I love you its ruing my life» («Te amo» esta arruinando mi vida). En esta frase se puede encontrar una referencia a una de las canciones favoritas de las swifties «Cruel Summer», donde Taylor canta «¿No es acaso «te amo» la peor cosa que has escuchado?». Los fans están especulando que este será el álbum de «rompimiento» de Taylor después de haber terminado su relación más larga hasta el momento, con el actor Joe Alwyn.

Mientras que el disco «Lover», de donde viene dicha canción, es el proyecto de «enamoramiento» de Taylor. Es en dicho álbum que se incluye una canción titulada «London Boy», dedicada a Alwyn, quien es oriundo de dicha ciudad inglesa. Por eso no es casualidad que nuevo LP tenga en su «setlist» un tema que se titula «So long, London», hasta luego Londres.

«Fresh Out of Slammer» es otro título incluido en «The Tortured Poets Department». «Recién salida de prisión» podría tratar de muchos temas, pero la teoría que más adeptos tiene es que tratará del drama que vivió Swift con su ex discográfica, Big Machine Records, y el manager de celebridades Scotter Braun.

La discográfica «Big Machine Records» donde Swift grabó sus primeros discos puso en venta el catálogo entero de la cantante (es decir, las copias oficiales de todas sus canciones) y Braun lo compró por 300 millones de dolares. Cabe recordar que la artista había confesado públicamente que el manager le había hecho bullying cuando ella era solo una adolescente.

Sin embargo, gracias a una laguna legal en su contrato la cantante era dueña de los derechos de autor de sus canciones, por lo tanto contaba con la posibilidad de re grabar sus temas y eso fue exactamente lo que hizo. Ya tiene regrabados 4 de sus 6 discos lanzados con su anterior disquera. Además, como regalo para los fans, a estas nuevas ediciones de los discos le sumó tracks inéditos.

«Desde el escritorio de Taylor Swift» lee la contratapa del nuevo LP

En otra de las canciones del nuevo LP encontramos una referencia a otro de sus ex, con el nombre «But Daddy I Love Him» se cree que esta refiriendo a Harry Styles, con quién tuvo una relación entre 2012 y 2013. El cantante inglés utilizó una remera con dicha frase en varias ocasiones, por lo que muchas marcas de ropa imitaron dicha prenda por la alta demanda de los fans.

Otra de las grandes especulaciones acerca del nuevo proyecto de la intérprete de «Champagne Problems» es que contará con varias referencias a la cultura americana y el «Old Hollywood». Uno de los tracks, llamado «Who’s Afraid of Little Old Me?» recuerda a la obra de teatro y película «¿Quién le teme a Virginia Woolf?«. Siendo esta ultima, una «poeta torturada» como Swift refiere en el nombre del disco.

Uno de los últimos temas del disco se llama «Clara Bow», de nuevo conectándose con las películas antiguas de Hollywood. Bow fue una actriz muy relevante en la década del 30, fue un «sex symbol» y es considerada la primera «It girl» de la historia. Habrá que esperar que al 19 de abril para saber que piensa Taylor sobre la reconocida actriz.

El «track list» completo:

Lado A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Lado B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Lado C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

Las colaboraciones en el álbum: ¿Cómo sonará «El Departamento de Poetas Torturados»?

En el «track list» del disco los swifties se sorprendieron con dos colaboraciones. En «Florida» colaborará con «Florence and The Machine», la prestigiosa banda de indie pop, intérprete de «Hunger» y «Dog Days Are Over». Por esto, se puede teorizar que álbum sonará como «Folklore», el disco más íntimo y «alternativo» de la cantante, donde trabaja con otro artista indie, Bon Iver.

Sin embargo, hay otro artista con el que colaborará que presenta más interrogantes que respuestas acerca del género musical que Taylor elegirá para este proyecto. En «Fortnight» hará dúo con el rapero Post Malone, intérprete de trap, hiphop y pop. Esta no es al primera vez que Swift colabora con un rapero: también lo hizo en el tema «End Game» con Future y en «Bad Blood» con Kendrick Lamar.

Incluyendo a dos artista cuya música difiere tanto en género y estilo presenta un interrogante sobre el sonido del álbum. Mientras que la estética de las imágenes que acompañan el LP le recuerda a los swifties a proyectos de artistas de indie pop como Lana Del Rey y Mitski, muchos especulan que sonará bastante parecido a Midnights o 1989, con un pop un poco más comercial con muchos sintetizadores.

No lo sabremos hasta el 19 de abril, cuando finalmente «The Tortured Poets Department» sea lanzado en todas las plataformas.

Sin embargo, tenemos un adelanto de lo que posiblemente es la letra de una de las canciones, que la misma Taylor publicó en Instagram: «Y así entro en evidencia, mi escudo deslustrado, mis musas, adquiridas como moretones, mis talismanes y encantos, el tic, tic, tic de las bombas de amor, mis venas de tinta negra como boca de lobo. En el amor y en la poesía todo se vale.»