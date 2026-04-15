A 114 años del hundimiento del Titanic: subastan un chaleco salvavidas original y anticipan cifras millonarias

Un chaleco salvavidas utilizado durante el hundimiento del Titanic será subastado y podría alcanzar valores entre USD 339.000 y USD 475.000, según estimaciones difundidas en Estados Unidos. La prenda perteneció a Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase que sobrevivió al naufragio.

De acuerdo a Fox News, el objeto se mantuvo durante décadas en manos privadas antes de ingresar al mercado. La información también fue consignada por la agencia Cover Media, que detalló el origen, la trayectoria y el valor histórico del chaleco.

La historia del chaleco del Titanic que genera interés global

El hundimiento ocurrió en la madrugada del 15 de abril de 1912, tras el impacto del barco contra un iceberg la noche anterior. El Titanic realizaba su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York cuando se produjo el desastre en el Atlántico Norte.

Francatelli utilizó el chaleco al abordar el Bote Salvavidas N° 1. Ese bote tenía capacidad para unas 40 personas, pero fue lanzado al agua con solo 12 ocupantes, lo que generó cuestionamientos públicos en ese momento.

Las crónicas históricas indican que hubo tensiones vinculadas a presuntos pagos de Sir Cosmo Duff Gordon a miembros de la tripulación para asegurar lugares en la embarcación. Esas circunstancias no fueron completamente esclarecidas, según los registros citados por Fox News.

El chaleco fue firmado por Francatelli y otros siete sobrevivientes que compartieron el mismo bote. Esa característica incrementa su valor dentro del mercado de piezas vinculadas a la tragedia del Titanic.

El recorrido del chaleco: desde el naufragio hasta su llegada al mercado de coleccionistas

La prenda permaneció en la familia de Francatelli durante décadas. Luego fue adquirida por un coleccionista privado hace unos 20 años.

El subastador Andrew Aldridge explicó la relevancia del objeto: “Solo existen unas pocas chaquetas salvavidas utilizadas por sobrevivientes” y señaló que muchas están en museos, “siendo improbable que se vendan”.

Tras el naufragio, Francatelli fue rescatada por el RMS Carpathia junto a más de 700 personas. Luego regresó al Reino Unido, donde en 1913 se casó con Maximilian Haering.

La mujer vivió posteriormente en Nueva York y trabajó en el sector hotelero. Años más tarde regresó a su país natal, donde residió hasta su fallecimiento en 1967.