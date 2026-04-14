Qué marcas internacionales llegan al país en 2026: el mapa del lujo y nuevas aperturas

El mercado del lujo vuelve a moverse en Argentina. En 2026, varias marcas internacionales de primer nivel confirmaron su desembarco o expansión en el país, con aperturas estratégicas en los principales shoppings de Buenos Aires.

Según información publicada por Forbes Argentina, el país vuelve a posicionarse como un punto atractivo para el retail premium, con anuncios que marcan una nueva etapa en el consumo de alta gama.

Dolce & Gabbana abrirá en Patio Bullrich

La icónica firma italiana Dolce & Gabbana tendrá su primer local en Argentina y eligió el exclusivo Patio Bullrich para su desembarco.

La marca, reconocida por su estética sofisticada y su identidad ligada al lujo europeo, apunta a un público de alto poder adquisitivo y al turismo internacional que circula por la ciudad.

Esta apertura marca un hito en el segmento premium, ya que se trata de una de las casas de moda más influyentes del mundo.

Armani apuesta a Unicenter y abre en vacaciones de invierno

Por su parte, Armani también confirmó su expansión en el país con la apertura de un nuevo local en Unicenter Shopping, uno de los centros comerciales más importantes del Gran Buenos Aires.

La inauguración está prevista para las vacaciones de invierno, una fecha clave por el alto flujo de público.

Con este movimiento, la firma italiana busca consolidar su presencia y acercarse a un consumidor más amplio dentro del segmento premium.

Qué otras marcas internacionales llegan en 2026

De acuerdo a lo informado por Forbes Argentina, otras marcas globales también evalúan su llegada o ampliación en el país durante este año.

Entre las estrategias más destacadas aparecen:

Nuevas aperturas en shoppings de alto perfil

Expansión de locales ya existentes

Refuerzo de la presencia en zonas turísticas

Este fenómeno responde a una tendencia clara: las grandes marcas vuelven a mirar a Argentina como un mercado atractivo dentro de la región.

Por qué las marcas de lujo vuelven a apostar por Argentina

El interés de estas firmas no es casual. Entre los factores que impulsan este movimiento, según el análisis de Forbes Argentina, se destacan:

Recuperación del consumo en ciertos segmentos

Crecimiento del turismo internacional

Posicionamiento de Buenos Aires como ciudad de compras

Demanda sostenida de productos premium

Además, los shoppings de alta gama como Patio Bullrich se consolidan como puntos estratégicos para este tipo de marcas.

Un 2026 clave para el retail premium

Con la llegada de Dolce & Gabbana y la expansión de Armani, el 2026 se perfila como un año clave para el mercado del lujo en Argentina.

El desembarco de estas firmas no solo amplía la oferta, sino que también redefine el mapa del retail premium en el país.

La pregunta ahora es si este movimiento será el inicio de una nueva ola de marcas internacionales que vuelvan a apostar fuerte por el mercado argentino.