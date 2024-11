«A toda Costa» llega al Alto Valle: los detalles de la presentación que hará la panelista de GH en la región 

Costa, la actriz, humorista y panelista llega al Alto Valle con «A toda Costa», un show que tiene como invitado especial a Diego Moyano, uno de los grandes artistas del transformismo porteño.

La artista y humorista se presentará en la región a partir de este jueves 28 de noviembre en Neuquén, pasando luego por Villa Regina, Cipolletti y General Roca.

El unipersonal «A toda Costa» llega a 4 localidades del Alto Valle

Se trata de un espectáculo que promete recordar que el teatro es también un espacio de diversión, alegría y reflexión. Una invitación para reír sin parar y emocionarse hasta las lágrimas.



Se trata de la primera vez que llega al Alto Valle. El jueves en el casino Magic de Neuquén, el viernes en teatro Circulo Italiano de Villa Regina, el sábado en Complejo Cultural Cipolletti y el domingo cierra la gira que comenzó a mitad de año en la Casa de la Cultura de General Roca. Luego de este recorrido por el Alto Valle, comenzará con la programación de la nueva edición de Gran Hermano.

Costa, nuevamente en el panel de Gran Hermano 2025

“El lunes desde aeroparque me voy al canal directamente para empezar con Gran Hermano. Desde que se fue GH desaparecieron los 15 puntos de rating. Es muy esperado por todos. Es la fuente comercial del canal”, detalló la panelista de GH.

Me levanto hace 10 años a las 5 de la mañana, de ahí me voy a la radio, vuelvo, descanso si puedo en casa y de ahí me voy a la tele. Y los fines de semana la gira, asique que no hay tiempo de otra cosa que de trabajar. Agradecida por su puesto.