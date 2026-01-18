Domingo de sol y viento en el Alto Valle: a qué hora llegan las ráfagas más intensas

Este domingo 18 de enero, el Alto Valle vive una jornada típicamente patagónica. Tras una mañana fresca y agradable, la región transita un día de pleno sol que invita a disfrutar de los espacios verdes y balnearios, aunque con la mirada puesta en el reloj debido al aumento de la intensidad del viento previsto para las próximas horas.

El domingo comenzó con una mínima de 14°C, pero el sol pleno favorecerá un ascenso térmico constante.

Se espera una máxima de 28°C, una marca ideal que se aleja de los calores extremos de días anteriores y permite realizar actividades externas con comodidad. No se esperan nubes ni probabilidades de lluvia, lo que asegura una radiación solar alta durante toda la tarde.

El viento: de brisa a ráfagas de 50 km/h en el Alto Valle

Si bien el aire estará presente durante todo el día, su comportamiento cambiará conforme avance la jornada:

El viento se mantendrá constante, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Es el momento donde se espera la mayor intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar los 42 a 50 kilómetros por hora, marcando un cierre de domingo algo más inestable en cuanto a la tranquilidad del ambiente.

¿Cuál es el mejor momento para el aire libre en el Alto Valle?

La franja horaria más propicia será desde el mediodía hasta media tarde. A partir de allí, el incremento de las ráfagas puede dificultar la permanencia en zonas de río o parques, especialmente por el levantamiento de polvo.