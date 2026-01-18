Domingo de sol y viento en el Alto Valle: a qué hora llegan las ráfagas más intensas
El cierre del fin de semana en Neuquén y Río Negro tendrá condiciones ideales para el aire libre durante gran parte del día. Con una máxima de 28°C y cielo despejado, el único factor a tener en cuenta será el incremento del viento hacia el final de la jornada. Repasamos el pronóstico del SMN.
Este domingo 18 de enero, el Alto Valle vive una jornada típicamente patagónica. Tras una mañana fresca y agradable, la región transita un día de pleno sol que invita a disfrutar de los espacios verdes y balnearios, aunque con la mirada puesta en el reloj debido al aumento de la intensidad del viento previsto para las próximas horas.
El domingo comenzó con una mínima de 14°C, pero el sol pleno favorecerá un ascenso térmico constante.
Se espera una máxima de 28°C, una marca ideal que se aleja de los calores extremos de días anteriores y permite realizar actividades externas con comodidad. No se esperan nubes ni probabilidades de lluvia, lo que asegura una radiación solar alta durante toda la tarde.
El viento: de brisa a ráfagas de 50 km/h en el Alto Valle
Si bien el aire estará presente durante todo el día, su comportamiento cambiará conforme avance la jornada:
El viento se mantendrá constante, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Es el momento donde se espera la mayor intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar los 42 a 50 kilómetros por hora, marcando un cierre de domingo algo más inestable en cuanto a la tranquilidad del ambiente.
¿Cuál es el mejor momento para el aire libre en el Alto Valle?
La franja horaria más propicia será desde el mediodía hasta media tarde. A partir de allí, el incremento de las ráfagas puede dificultar la permanencia en zonas de río o parques, especialmente por el levantamiento de polvo.
