¡Juariu tenía razón!: Natalie Pérez aclaró que no está embarazada

Hace pocos días, la actriz y cantante Natalie Pérez dio a entender que estaría embarazada a través de una imagen que publicó en sus redes sociales y se viralizó rápidamente. La actriz dejó pasar varios días para salir a aclarar la confusión que se armó con el posteo que realizó en Instagram.

Natalie Pérez salió a aclarar las versiones de embarazo que ella misma generó

Que haya dejado pasar el tiempo y se haya llamado al silencio, solo sirvió para alimentar más, la versión de un embarazo. Los medios se hicieron eco de una noticia que, por la imagen publicada, parecía bastante clara y contundente.

Al parecer, con el paso de los días, Natalie se dio cuenta de que había perdido un poco el control sobre el tema de dejar a la libre imaginación de cada uno lo que publicó en redes, por lo que finalmente desmintió la noticia del embarazo.

La noticia que no fue: así Natalie Pérez generó el rumor de embarazo

La artista se mostró con un look deportivo de top y calza biker. De esta manera, posó frente a cámara con el pelo recogido y una gran sonrisa. Sin embargo, el mayor impacto está en el gesto de la imagen: una mano detrás de la cintura y, con la otra, sostiene su panza con cariño.

Al pie de la fotografía, la artista escribió: “Por un tiempo, me retiro de los escenarios”. Todo cerraba para que los medios y sus seguidores piensen que el embarazo era verdad ya que se sabía que Pérez había congelado óvulos en 2021 cuando tenía 35 años. En ese entonces, ella explicó: “Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia”.

La aclaración sobre el rumor que generó ilusión en sus seguidores

Rápidamente, todos se hicieron eco del supuesto embarazo y comenzaron a felicitarla. Pero al parecer, la actriz y cantante no estaría esperando un hijo.

Natalie compartió un video para aclarar los tantos. «Se me fue completamente de las manos, me la pasé el fin de semana, mis padres, mis hermanos, mis tías y yo respondiendo mensajes diciendo que no era una feliz noticia, que lamentablemente no estoy esperando un bebé, sino que lo que voy a hacer es armar mi próximo disco».

«Tremenda confusión, disculpen a los que se ilusionaron. Yo también me ilusioné un poco, en un momento me la creí y dije ‘estoy embarazada’, pero no», cerró Natalie, un tanto conmovida por la situación.