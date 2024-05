Alberto Cormillot internado: Estefanía Pasquini dio detalles de cómo evoluciona su salud

Tras el accidente sufrido por el doctor Alberto Cormillot que derivó en una internación de urgencia que preocupó a sus seguidores, su mujer explicó como sigue su estado de salud.

Estefanía Pasquini, pareja de Alberto Cormillot, contó en #CuestiónDePeso cómo fue el accidente doméstico que sufrió el doctor. pic.twitter.com/eUSgUZxyUq — eltrece (@eltreceoficial) May 13, 2024

Tranquila, la nutricionista contó en el programa Cuestión de Peso cómo fue el “accidente doméstico” que le provocó la fractura de tres costillas al médico.

“Él se despertó a las cuatro de la mañana como todos los días para ir a la radio y se ve que cerca de la cama habrán quedado los autitos, algo de Emilio, pisó eso se cayó, se dio contra la punta de una cómoda y se rompió tres costillas”.

La palabra de Alberto Cormillot

Sobre el final del programa saludable, Alberto Cormillot explicó: “La oscuridad y un carrito de Emilio, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas”.

Luego se explicó: “Cuando tenés las costillas rotas, en la inmensa mayoría de los casos, lo único que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o como una pierna o como un dedo”.

“Estoy sin dolor porque estoy acá en el Sanatorio Finochieto, estoy con una analgesia por vena, porque dicen, si te vas a tu casa, te vas a empezar a tomar los anti inflamatorios y te van a romper el estómago”, continuó.

En declaraciones a los medios, Cormillot dijo: “Doy gracias a dios que fue solo una rotura de costillas porque el golpe fue muy fuerte y justo contra una punta que era de madera bastante dura. Fue tan fuerte que yo mucho no grité, pero se despertó Estefi y vino enseguida”, expresó Cormillot para luego sumar que en el sanatorio le hicieron “todos los estudios y me dijeron ‘por un par de días te quedás acá, hasta que se pueda empezar a manejar el dolor por boca’”.

“Yo confío en los médicos que tengo. Sé que son buenos y que están haciendo lo mejor. Es más, ellos no me dijeron que tengo que estar quieto, me dijeron que me moviera por la pieza, mientras el dolor no me molestara, porque no es bueno estar quieto”, cerró.