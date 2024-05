Jey Mammón regresa a los medios y se suma a Splendid: «Me muero por empezar a laburar»

El conductor Jey Mammón, quién se va a integrar a Splendid, aseguró que está ansioso por “empezar a laburar”, a la vez que resaltó que necesita “hacer radio” debido a que ama ese medio de comunicación y que está “fuerte” en lo anímico.

«Me muero por empezar a laburar. Necesito hacer radio. La amo. Yo sufrí mucho este tiempo. Estoy fuerte como estuve en la mesa de ayer (en Almorzando con Juana)”, dijo en diálogo con Josefina Pouso, en el programa Hermosa mañana, que se emite por Splendid.

Además, Mammón indicó: «Estoy muy bien. Me sumo a la familia de Splendid. La radio es un espacio para contar lo que te pasa en el día a día e intercambiar mano a mano con el que está del otro lado”.

“Estoy preparado para hacerlo. La vida real pasa por la calle, no por las redes sociales», aseveró el conductor, quien luego señaló que “hay gente que habla en función de la información o desinformación que tiene”.

Asimismo, agregó: “El que está en la casa vuelca lo que recibe. Ayer me sirvió mucho para clarificar un montón de dudas. Ya el tema está terminado, ahora quiero hablar del futuro».

El cruce de Jey Mammon con Valeria Sampedro sobre la denuncia por abuso sexual

Jey Mammon estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece), donde habló de la causa por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto. Sin embargo, en pleno debate de su caso, una frase del conductor generó polémica. “Traigan un abogado”, pidió.

“Hubo una relación consentida que duró muchos años. Yo siempre sostuve que no sucedió porque lo que él denunció en su momento fue algo que no pasó, porque denunció una edad que no era y hechos contra su voluntad”, dijo el conductor al ser consultado sobre su vínculo con el denunciante. A raíz de esto, señaló que “empujado por la cosa pública” decidió iniciar “una demanda de calumnias e injurias”: “No fue en contra de él, sino para poder demostrar esa relación”.