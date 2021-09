Nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot anunció el nacimiento de su hijo Emilio. “Fue a las 00:05, está perfecto”, anunció en su cuenta de Instagram el médico experto en nutrición. Además dijo que su pareja Estefanía Pasquini se encuentra muy bien tras el parto.

Cormillot, de 83 años, ya es padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54. Conmovido, el doctor había confesado la emoción que le generaba volver a ser padre. “Estoy con todos los temores y las dudas que corresponden, como si fuera un padre primerizo. Ya mucho no me acuerdo cómo es la experiencia”, había dicho a TN.

Por su parte Estefanía, días atrás, había publicado en su Instagram la última ecografía con una reflexión sobre lo que vivió durante el embarazo. “A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas… No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’…”, había manifestado en las redes sociales.