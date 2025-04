Una cantora mapuche de Bariloche está nominada a los premios Gardel

Un mensaje que llegó a la madrugada la alertó. Al leerlo, se sorprendió. Anahí Mariluán, la cantora mapuche de Bariloche, fue nominada por su álbum “Pu ko” (que, en mapuzungun, significa Agua) a los Premios Gardel.

“Me enteré por uno de los nominados que me mandó un mensaje en la madrugada. La discográfica con la que trabajo había postulado el álbum, pero no me habían dicho nada para no generar expectativas. Así que fue una total sorpresa. No salía de mi asombro”, contó Anahí.

Consideró que su disco está nominado en “la única categoría en la que entraría” ya que no existe una terna para músicas originarias, pero sí para el Folklore Alternativo.

“Pu ko”, presentado en 2024, se conforma de ocho temas, muchos de ellos pertenecientes a bandas sonoras de películas que Anahí acompañó, como “Cuentos de la tierra”, del director Pablo Nisenson, o el documental “Vuelven”, dirigido por ella misma que aún no se estrenó.

“Pu ko” está inspirado en el agua. “Está grabado en nuestros lagos, donde incluso pude hacer uso de micrófonos bajo el agua. Siempre pensando en ese vínculo tan necesario, de mirar el agua con otros ojos. Me pasó de imaginar voces que salían del agua”, describió.

De toda su carrera, destacó, es el álbum con más realizaciones audiovisuales de María Manzanares y Nisenson. “El audiovisual es un arte aliado. Es un regalo dejarme acompañar por otros artistas de Bariloche, pero a la vez, representa ilustrar la defensa del pueblo mapuche. Se visibilizan causas judiciales que no muestran el territorio y los recursos naturales que el pueblo mapuche defiende”, puntualizó.

Anahí fue nominada en su categoría junto a los músicos Franco Ramírez y Abi González. La premiación será el 28 de mayo en Buenos Aires. ¿Qué representa para esta artista la nominación por parte de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF)? “No me corro de vivenciarlo como un reconocimiento colectivo y comunitario. Somos muchos. Pero además, que unos premios de tal magnitud visibilicen nuestra zona, tan lejana de las grandes ciudades, me da mucha emoción. Además me regaló una marea de mensajes tan lindos de gente con la que, hacía mucho tiempo, no conectaba”, comentó.

Anahí destacó el hecho de cantar en mapuzungun, la lengua mapuche que, muchas veces, “es desconocida en su propio territorio”. “Hay una voluntad política que caracteriza mi arte y pone al pueblo mapuche como merecedor de amor y belleza, algo que no está asociado. El arte es un lugar de elite, pero también da pie para pensar que hay muchos artistas, investigadores que representamos ese otro lugar del activismo indígena”, planteó.

Anahí nació en Neuquén -sus padres pertenecen a dos comunidades mapuches del interior de esa provincia-, pero desde hace algunos años vive en Bariloche. “Mi papá llegó a Neuquén trabajando de músico. Toda la familia es música; por eso, la música tradicional, folclórica y el jazz son mis orígenes. Represento al linaje de los Mariluan Peucon que son musiqueros”, se enorgulleció.

A lo largo de estos años, Anahí desarrolló estudios del arte en distintas líneas. Terminó con una licenciatura en Folclore, una carrera de Arte Dramático, un profesorado de yoga y ahora, concluye un doctorado de Antropología con un estudio sobre los archivos sonoros mapuches que se presentan en colecciones privadas y en museos. “A raíz de ese trabajo, trabajo en la restitución sonora de archivos que han sido silenciados”, concluyó.