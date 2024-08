Beto Casella reveló cuál será el futuro de Tamara Pettinato en Bendita

Tamara Pettinato se vio envuelta en otra polémica tras la difusión de un nuevo video en el que se la ve sentada en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada junto al ex presidente Alberto Fernández. Beto Casella participó del streaming de Ángel de Brito y contó que le sugirió a la hija de Roberto Pettinato que se ‘tomara unos días’ del programa.

Beto Casella se refirió a Tamara Pettinato

El conductor de Bendita leyó en ‘Angel Responde’ los mensajes que su panelista le mandó aludiendo a una supuesta renuncia al ciclo de El Nueve: “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, le escribió Tamara.

Ayer, durante el comienzo del programa, Beto se tomó unos minutos para hablar de la polémica que envuelve a su panelista y deseó no tener que hablar más de ella: “Ojalá tipo miércoles ya no tenga que hablar más de Tamara Pettinato. Por ahora, a mí me baja las defensas. Estoy cansado. Haría este programa sentado hoy», reconoció el conductor.

“Tampoco le vamos a dedicar el programa, ella es dueña de salir al aire. Nos manejamos con absoluta honestidad”, aseguró previo a mostrar el informe que le dedicaron.

El conductor dio su versión de los hechos y desmintió que le hayan cortado horas a Pettinato por lo que ‘se dice en redes’: “Yo no rijo mi vida por 2 mil twitteros. Yo me sacó del tema hoy, pero no la vamos a echar», sostuvo.

Con información de Noticias Argentinas