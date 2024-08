Tamara Pettinato afuera de Bendita: Beto Casella contó qué pasó

La conductora y panelista Tamara Pettinato ha estado en el centro del escándalo en las últimas semanas por la difusión de tres vídeos donde se la ve en la Casa Rosada con el expresidente Alberto Fernández. Tras desatarse la polémica la streamer desapareció de la televisión y las redes por más de una semana. Sin embargo en los últimos días regresó a Bendita, programa en el que es panelista, no le gustó el trato de sus compañeros y ahora no regresará al ciclo de Canal 9.

Beto Casella le soltó la mano a Tamara Pettinato: «Me agotó, no estoy teniendo contacto con ella»

Desde la cuenta de Instagram del programa anunciaron la salida de Tamara. «Y bueno, doña, como ya es de público conocimiento… se nos va Tamara. De nuestra parte, la mejor, pero como dijo nuestro capitán, el tema llegó hasta acá. Así que colorín colorado, en Bendita es asunto terminado» escribieron en un posteo.

En Duro de Domar (C5N) Beto Casella, conductor de Bendita, contó que sucedió con Pettinato y como dejó el programa. “Le dije que a mí me parecía que había que darle unos días, por ella y por el programa» comenzó.

«Porque, por lo menos durante esta semana, si viene íbamos a estar ponchándola todo el tiempo, e iba a ser incómodo para todos” explicó y aseguró que Tamara le dijo al productor que ante ese mensaje «se daba por despedida».

“Cuando le contesta así al productor, le mando un audio yo diciéndole: ‘Tamara, a veces cuando te dicen que te quieren preservar es porque te quieren limpiar. No es este el caso. Me parece que es bueno para el programa y para vos tomarnos unos días. Ahora, si vos te sentís despedida, si estás a disgusto, si venir es un padecimiento, hacé lo que quieras. Yo no te voy a ir a buscar a tu casa” contó Casella.

“¡Me agotó tanto! Ahora no estoy teniendo contacto con ella. Y anoche, podrido de todo esto, dije que hable en canal, porque yo no tengo con quién hablar en la emisora, tengo que hacer todo solo; poner la cara yo en todos los medios, tratando de entender a Tamara y a la gente que está enojadísima” concluyó Beto.