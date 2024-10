Tenso cruce en vivo entre María Laura Santillán y Gabriel Ziblat: «El gobierno no tiene empatía con los sectores que sufren»

Este miércoles por la tarde los periodistas de La Nación +, María Laura Santillán y Gabriel Ziblat, protagonizaron un tenso cruce al aire mientras debatían la marcha federal universitaria. El conflicto se desató luego de que la conductora opinara que el gobierno de Javier Milei es apático con los sectores vulnerables, mientras que Zablat sostuvo que él «corre a la empatía de la política».

"Santillan":

Por el cruce de María Laura Santillán con Gabriel Ziblat en LN+ pic.twitter.com/F02SO8b2k1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 2, 2024

«Escuchá a los demás también, esto es un monólogo»: El cruce que protagonizaron Santillán y Ziblat en LN+

«No puedo creer que estemos discutiendo esto, es increíble. Es indiscutible que este gobierno no tiene empatía por los sectores que están sufriendo”, opinó la periodista de LN+, María Laura Santillán, mientras discutían la marcha federal universitaria.

Ante esto, su compañero Gabriel Ziblat retrucó: «Yo te lo discuto, ya lo hemos discutido acá. La empatía en política yo lo corro, un gobierno populista para mi no es empático«. Santillán se mostró visiblemente fastidiada por el comentario del periodista. «Pero nadie está hablando de eso, nadie esta promoviendo un gobierno populista«, respondió ella.

«Pero si vos estás diciendo que no es empático este gobierno, estas diciendo que los anteriores…», intento responder el periodista pero María Laura lo cortó. «Yo no dije esa frase, no dije nada de los anteriores», siguió Santillán.

«Pero ninguno es empático, el que es populista y gasta de más no empático, el que ajusta tampoco es empático«, argumentó él “Escuchá a los demás, es un monólogo esto”, siguió la entrevistadora de Infobae. «No, pero el tema es que vos no aceptas que yo piense distinto (…) yo acepto tu postura«, aseguró Gabriel.

«Pero vos no pongas palabras en mí, yo no dije que los otros lo eran. Yo estoy hablando de este gobierno, en el momento que era el gobierno de Alberto Fernández lo criticábamos por cuestiones gravísimas ese gobierno y lo calificábamos como creíamos. De este gobierno estoy diciendo que con algunas situaciones realmente muy graves no se está viendo empatía«, aclaró la periodista.