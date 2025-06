Gran Hermano: Los repudiables comentarios transfóbicos de Andrea Lázaro sobre Luciana Martínez en Twitter  

Andrea Lázaro lanzó repudiables comentarios transfóbicos sobre Luciana Martínez después de haber sido eliminada junto a Sandra Priore de Gran Hermano (Telefe), y la destrozaron en la red.

Los repudiables comentarios de Andrea de Gran Hermano sobre Luciana Martínez que luego borró

«Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip», escribió Lázaro en su cuenta en X contra Luciana, junto a un clip donde, a través de un juego propuesto por GH, se enfrentaron. Luego de recibir las críticas, Andrea borró su cuenta y los comentarios que hizo.

Andrea fue una de las ocho ex integrantes del reality que volvieron a la casa por un lapso de tiempo para colaborar en el juego con quienes aún juegan por llegar a la final de Gran Hermano. Sin embargo, su juego perjudicó a la participante y ambas debieron abandonar la casa el domingo 2 de junio, mientras Luciana aún permanece en la casa jugando junto a Luz.

Esto parece haber enfurecido a la profesora de gimnasia, quien retomó las redes, donde usualmente apunta contra Luz Tito, y descarrilló contra Luciana. Entre otras respuestas que tuvo para usuarios que cuestionaron fuerte sus dichos, lanzó: «Pero tengo vagina. Jajaja! Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo» y «Qué vas a denunciar?¨Que Luciana no tiene ovarios? Jajajajaja Me muero!».