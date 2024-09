Ángel de Brito, picante en los Martín Fierro: Insinuó que están arreglados y puso en duda su continuidad en América TV

El conductor y periodista de espectaculos, Ángel de Brito nunca le esquiva a la polémica. En LAM adelantaron algunos de los ganadores de los Martín Fierro, celebrados este lunes en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Además, lanzó tuits picantes durante la ceremonia, puso en duda su continuidad en América TV y la legitimidad de la entrega de premios.

La tora super picante, ping pong a @AngeldebritoOk: "El otro día salió una nota que si no te dejaban hablar de #GranHermano te ibas de América, tenés ganas de irte? querés venir a Telefe?" pic.twitter.com/YG2ia32pKm — TRONK (@TronkOficial) September 10, 2024

Ángel De Brito durísimo contra los Martín Fierro: «Un papelón»

Antes del inicio de la ceremonia de los Martín Fierro, revelaron en LAM que Santiago del Moro se llevaría el galardón por su conducción en Gran Hermano, hecho que confirmó De Brito en su cuenta de X (Twitter)

El conductor fue criticado por un usuario por arruinar la sorpresa, y el conductor respondió, «Casualmente, la productora de este programa gana todos los años. Tienen como 12. ¡No puedo explicar todo!» tuiteó picante, insinuando que la premiación esta arreglado.

«Las conductoras en pelotas. Una no sabe que la alfombra es azul, otra no sabe que estuvo grabado Susana en la AFA, otra no sabe conjugar los verbos. Un papelon por franja. Adivinen cuál es cuál» escribió Ángel mientras Telefe transmitia la alfombra azul.

De Brito volvió a ser picante durante la ceremonia.»¿En serio? Que no se note Jajajaja» escribió en X luego de que comiencen a anunciar a los ganadores. «Qué plomos los agradecimientos tan largos. A los familiares salúdenlos por Whatsapp» continuó en otro «tuit» el periodista.

El ganador del Martín Fierro a mejor jurado fue entrevistado durante la premiación por Lucila «Tora» Villar, quien no vaciló a la hora de preguntarle por su futuro en América TV. «El otro día salió una nota que si no te dejaban hablar de Gran Hermano te ibas de América ¿Tenés ganas de irte?» consultó la exhermanita.

El conductor de LAM pausó por un momento y respondió: «Si no me dejan hablar, si». «¿Querés venir a Telefe?» redobló la apuesta la movilera. «Bueno, charlemos en privado» respondió, dejando la puerta abierta hacia un futuro lejos de América TV.