Otro tijeretazo a las provincias

En la planilla de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) de la Jefatura de Gabinete figura un envío de $3.000 millones a Entre Ríos en noviembre del 2024 bajo el concepto de ‘desequilibrio financiero’. “Nunca enviaron esa plata” negó tres veces un vocero del gobernador Rogelio Frigerio ante la consulta de Diario RIO NEGRO.

No es el único incumplimiento que reprochan gobernadores aliados y dialoguistas. Sin previo aviso ni consulta, Nación acaba de rebajar el primer pago del régimen de anticipos del Impuesto a las Sociedades y redujo las retenciones de IVA de la Aduana. Lo que celebraron Milei y equipo enojó a los mandatarios que estiman una afectación financiera del 15% de la coparticipación, un recorte grande en un año con caída de la recaudación.

Cinco gobernadores, entre ellos tres de la Patagonia, le dijeron a Diario RÍO NEGRO que estas modificaciones impactarán negativamente en sus distritos.

Un peronista de buena conversación con la Rosada trató de bajar la tensión: “Es un problema, nos trae complicaciones” consideró y aclaró que habrá que ver cómo suplen los efectos, que no serán inmediatos. Efectivamente una parte afectará la Coparticipación de junio –en coincidencia con el pago del medio aguinaldo- mientras que el cambio en Ganancias para empresas será aplicable a fin de año.

Los más molestos son los mandatarios del PRO, que han dado bastas pruebas de fidelidad al Gobierno en el Parlamento. La última esta semana como fuerza de defensa en la interpelación a Guillermo Francos por la criptomoneda Libra. “No son gratis estos atropellos. Se cortan solos sin avisar”, se quejaron dos de ellos. “Nunca bajan impuestos nacionales, siempre los coparticipables”, coincidieron.

Antes de esto, y mientras Nación define el futuro de la estratégica Hidrovía los gobernadores litoraleños se reunieron en Chaco. Se mostraron preocupados por las condiciones favorables a la importación por sobre la producción “made in Argentina”. Este martes 6 de mayo varios volverán a verse en una cumbre de gobernadores del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná.

No es un dato menor la elección de la capital entrerriana con Frigerio oficiando como anfitrión. Ya reconciliado con Ignacio Lamothe, el allegado a Eduardo ‘Wado’ de Pedro cuya reelección intentó frenar, el exministro del Interior macrista empieza a tomar distancia del mileísmo. Condicionado por el endeudamiento que heredó, firmará un crédito del CFI con el que busca un poco de aire para la provincia.

A la jornada de debate con eje en el desarrollo productivo con enfoque federal fue invitado Alberto Weretilneck. El rionegrino avisó que no será de la partida, en tanto sí confirmaron asistencia el pampeano peronista Sergio Ziliotto; el chubutense Ignacio Torres (PRO); el catamarqueño Raúl Jalil (PJ) y el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR). Entre los expositores habrá variedad ideológica y un guiño de Buenos Aires que envía al ministro de Producción, el kicillofista Augusto Costa. De todos modos las quejas se manifiestan en voz baja, quizás por temor a la potencia verbal del Presidente, por su peso en un año electoral o por las negociaciones pendientes.

En ese contexto, Río Negro y Neuquén, según reveló Weretilneck, apuestan a acordar una tarifa eléctrica diferenciada para la región en el marco de la privatización de las hidroeléctricas. Reveló negociaciones reservadas que no niegan ni confirman en la Secretaría de Energía de la Nación dependiente del cada vez más poderoso Luis Caputo.

Al tironeo se sumó el senador Oscar Parrilli, que pidió un scrum de todas las fuerzas políticas del Comahue para exigir una concesión de no más de 10 años; igual proporción de acciones para privados y provincias y que los dólares por la venta del capital accionario ingresen al BCRA y no se destinen al pago de los activos. El planteo aún no tuvo acuse de recibo.