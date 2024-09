Martín Fierro 2024: la charla que tuvieron Luis Ventura y Susana Giménez en la previa de la gala

Luis Ventura, presidente de Aptra, le dio una entrevista a Intrusos, el programa de América TV, y allí dio detalles de la charla privada que mantuvo con Susana Giménez. La figura de Telefe no está nominada a los Premios Martín Fierro 2024 pero igualmente irá a la gala.

La charla de Luis Ventura con Susana Giménez

«Cuando yo asumo en Aptra, lo primero que pregunto es cómo estaba la relación de la entidad con las diferentes figuras. Todos me decían que les llamaba la atención la ausencia que había tenido Susana en las diferentes entregas», recordó Ventura, en la previa de la entrega de los Martín Fierro 2024.

Luego el periodista reveló que se comunicó con la conductora para conversar por las diferencias que mantenían. «La llamé, le dije que quería tener una charla con ella. Me dice: ‘vení a mi casa y no tomamos un té‘», explicó.

«Me preparó un té y me trajo una bandeja con masas. Fue una gran anfitriona. Escuché las razones de sus ausencias. Me parecieron cosas lógicas. Actué en consecuencia y nunca más faltó a una entrega«, contó al móvil de Intrusos.

Martín Fierro 2024: cómo y dónde ver en vivo la gala

La entrega de los Martín Fierro 2024 se transmitirá en vivo, como todos los años, por Telefe que será el anfitrión. Para verlo por televisión, se puede sintonizar a través de:

* Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)



* Telecentro: canal 10 (Digital)

* DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Por su parte, este año también estará la posibilidad de seguir los Martín Fierro 2024 por streaming. La cobertura se hará a través de Streams Telefe, que se podrá ver en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales. En este caso, la transmisión por este medio iniciará a las 18, también con detalles del detrás de escena y la llegada de los invitados a la alfombra roja.