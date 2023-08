Ángel de Brito reveló un preocupante detalle de la salud de Silvina Luna: «Esa es la verdad»

La salud de Silvina Luna volvió a empeorar en las últimas horas. Este miércoles se confirmó que fue intubada nuevamente en el Hospital Italiano, centro de salud al que ingresó hace ya más de dos meses.

En ese contexto, él conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló un nuevo dato sobre el cuadro de la modelo, quien permanece internada en terapia intensiva.

Según explicó el periodista, que ha mantenido un estrecho contacto con la familia Luna, la ex Gran Hermano «está muy delicada» luego de que se le detectara la aparición de una bacteria en su organismo.

«Esa es la verdad, está muy débil y le apareció en estas horas una bacteria«, insistió de Brito.

Al aire de América, detalló además que el estado de la modelo «es bastante complicado» y sostuvo que, en los últimos días, «se estuvieron diciendo cosas que lamentablemente no son ciertas» acerca de supuestas mejorías.

«Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que apareció y porque no remonta toda la situación anterior», indicó y añadió: “Hay que esperar, obviamente los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces no alcanza«.

Antes de finalizar, el periodista argumentó que en el caso de Silvina cualquier cosa «puede provocar una nueva infección«, lo que representaría «sumar más conflictos de salud a los que ya tiene».

Se agravó la salud de Silvina Luna y volvieron a intubarla

A más de dos meses de su internación, la salud de Silvina Luna sigue generando preocupación. Su cuadro de salud se agravó en las últimas horas y debieron volver a intubarla. Por su parte, el abogado Fernando Burlando brindó nuevos detalles del estado de la modelo este miércoles.

Al aire de Poco Correctos (El Trece), la panelista Estefi Berardi contó que la modelo volvió a ser intubada. Minutos después, la información fue confirmada por Ángel de Brito, quien tiene un diálogo diario con el hermano de la ex Gran Hermano.