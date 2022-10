Anto Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré, fue denunciada por reiteradas estafas

El actor Nicolás Cabré intenta recomponer su vida amorosa, tras separarse definitivamente de Laurita Fernández, y los medios del corazón aseguran que se encuentra en pareja con una reconocida influencer. Sin embargo, las noticias de las últimas horas respecto a la chica no son las más felices, porque muchas personas la acusaron en redes sociales de estafas reiteradas.

Es que, tras conocerse que el artista estaría en pareja con Anto Natale, numerosas víctimas de sus supuestas acciones delictivas hicieron públicas sus situaciones. Además, trascendió que hasta hay una página de Instagram donde se vuelcan este tipo de acusaciones contra ella.

El periodista Rodrigo Lussich contó este martes en «Socios del Espectáculo», de El Trece, que la cuenta está dedicada a denunciar las acciones de Anto, quien es conocida como abogada y broker inmobiliaria, según señalaron en los programas de chimentos.

Entre las acusaciones que pesan contra Anto, los usuarios de esa cuenta indican que en materia de indumentaria “no compren porque no llega nunca”.

“Hace más de una semana que tendría que haber llegado mi pedido. Nadie responde los mails ni los mensajes que mandé y además te borran todo. En cualquier momento borran esto también» agregó otro usuario afectado.

También se sumó «una víctima más de esta mina. Es una vergüenza. Me dejó de contestar. Pagué algo que no tenía en stock el 2 de mayo y no supe más nada. Gracias a otra víctima pude hacer mi denuncia, pero sigo esperando la respuesta que ella no se digna a darme».

“En Bella Vista es conocida por haber robado ropa. La dueña fue a pedir las cámaras en este establecimiento” agregó alguien más.

Así, los reclamos y los escraches contra la joven suman más de 60 publicaciones, además de tener en la cuenta unos 2000 seguidores.

Quién es Anto Natale

Según relató la periodista Estefi Berardi en «Mañanísima», el programa que conduce Carmen Barbieri en Magazine, la chica “es muy perfil bajo. No le interesa ser famosa».

Ambos «se conocen desde hace muchos años por amigos en común. Hace aproximadamente tres o cuatro meses empezó a hablarle por Instagram, la invitó a cenar y empezaron a verse. Los encuentros fueron muy cuidados” agregó la panelista.