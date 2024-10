Antonio Laje y una polémica opinión sobre la Marcha Federal Universitaria: «nadie controló gastos»

La Marcha Federal Universitaria, que se realizó este miércoles, generó gran repercusión a nivel nacional, horas antes del veto emitido por el presidente Javier Milei a la ley de financiamiento que actualiza los presupuestos para las instituciones educativas de nivel superior. El debate llegó a las pantallas de televisión y el periodista Antonio Laje dio su opinión sobre el tema, generando polémica alrededor del tema. Qué dijo.

La polémica opinión de Antonio Laje sobre la Marcha Federal Universitaria: «no quieren mostrar los números»

Así, Antonio Laje hizo mención a la Marcha Federal Universitaria de este miércoles en su programa «+Mañana» en LN+, y adhirió al argumento en favor de auditar las universidades públicas de todo el país. «Vos te tenés que sentar con los números abiertos» señaló sobre la discusión.

«Poner en juego la educación universitaria no arancelada no existe. Argentina es sinónimo de buena educación universitaria no arancelada, y eso es lo que permitió en su momento un ascenso social importante y es la educación lo que va a permitir igualar socialmente» indicó el conductor de LN+ respecto de la educación pública y gratuita en Argentina.

❌La Argentina es SINÓNIMO de buena educación, muy buena CALIDAD UNIVERSITARIA y no arancelada!



NO quieren mostrar los NÚMEROS! pic.twitter.com/Pt09WKNtdL — Antonio Laje (@AntonioLajok) October 3, 2024

Sin embargo, Laje indicó que «con eso definido, vos te tenés que sentar con los números abiertos. Mostremos presupuestos abiertos, cuántos alumnos hay en cada carrera… no saben lo que cuesta cada alumno de cada carrera, porque nadie controló gastos«.

«Fue una marcha impresionante, muy politizada. No deja de ser un eje central, pero hay que mostrar los números» concluyó Antonio Laje.