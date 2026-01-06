Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en Hurlingham: fue sorprendido en una casa en obra

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un violento asalto este lunes en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, cuando el comunicador de Clarín y América 24 se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores y fue abordado por dos delincuentes. Así lo informó Primer Plano Online.

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo «al voleo», ya que la propiedad no es la residencia habitual del periodista, sino una casa en obra.

Dinero, fuga y cámaras de seguridad

El asalto fue rápido y los malvivientes lograron sustraer dinero en efectivo que Wiñazki tenía en su poder, además de otros objetos de valor.

La huida : Los ladrones escaparon en un auto oscuro. La policía intenta establecer si se trata de un vehículo que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón.

: Los ladrones escaparon en un auto oscuro. La policía intenta establecer si se trata de un vehículo que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón. La investigación: La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón. Junto a la DDI y la policía local, se encuentran analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los asaltantes.

NA