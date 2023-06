Aseguran que Estados Unidos tiene posesión de «vehículos extraterrestres intactos»

El mundo se encuentra conmocionado, luego de que un exfuncionario de Inteligencia de Estados Unidos instara al gobierno de Joe Biden a revelar la evidencia que tiene respecto de la existencia de OVNIs (Objetos Voladores No Identificados), ya que argumentó que se tiene posesión de vehículos extraterrestres «intactos y parcialmente intactos».

David Grusch, quien dirigió el análisis de fenómenos anómalos inexplicables dentro de una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, alegó que esa nación tiene naves de origen no humano y denunció haber recibido represalias por parte del gobierno estadounidense cuando informó sobre sus resultados de investigación al respecto, por lo que dejó su cargo después de 14 años.

Según cita «The Guardian», el importante medio inglés, Grusch señaló que los vehículos se están reteniendo ilegalmente por el Congreso. “No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos” indicó el exfuncionario.

Por su parte, y al respecto, el actual funcionario de Inteligencia Jonathan Grey confirmó la existencia de «materiales exóticos». “El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos” indicó Grey.

Antecedentes de avistamientos OVNIs a nivel mundial

La publicación de The Guardian indica que estas revelaciones se producen luego de una oleada de avistamientos e informes sobre naves extraterrestres y supuestas visitas, registradas durante los últimos años.

De hecho, el Pentágono publicó un informe al respecto hace dos años, donde detectó más de 140 instancias de contactos que no pueden explicarse.

A eso, se sumó una filtración de imágenes militares que mostraban sucesos aparentemente inexplicables en el cielo, mientras que pilotos de la Marina de Estados Unidos testificaron que habrían tenido encuentros frecuentes con naves extrañas frente a la costa de ese país.