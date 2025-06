Así fue el casting que Eugenia Ruiz de Gran Hermano hizo para ser «Angelita por un día» en LAM

Eugenia Ruiz está entre los 5 mejores de Gran Hermano 2025. Además del contenido que genera dentro de la casa, la participante santiagueña buscó en su momento brillar en el mundo del espectáculo y realizó un casting para LAM, mostrando toda su espontaneidad.

El casting que Eugenia Ruiz de Gran Hermano hizo para ser «Angelita por un día» en LAM

La santiagueña, conocida por su desparpajo y su muletilla «escuchá…», compartió un video en el que realiza un casting para ser «Angelita por un día» en LAM (Los Ángeles de la Mañana), el programa conducido por Ángel de Brito.

Este material, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra a Eugenia desplegando todo su carisma para convencer al conductor de que merece un lugar en el codiciado panel.

«Hola, mi nombre es Eugenia Ruiz y este es mi casting para ser Angelita por un día». Con su característico humor, reconoce que «ese casting no existe, pero bueno, yo creo que me lo merezco». A lo largo de los 48 segundos de grabación, la participante de Gran Hermano no escatima en halagos hacia Ángel de Brito y las angelitas históricas del programa, especialmente Yanina Latorre y Nazarena Vélez. «Soy la Lorna de AM de Ángel, de Yanina y Naza», bromea, confesando que seguía el programa religiosamente incluso durante sus años de estudiante de medicina en Córdoba, al punto de dejar de rendir finales por no perderse un episodio.

Eugenia también dedica palabras a la evolución de su percepción sobre Yanina Latorre: «Yo antes no la quería a Yanina, pero ella es la uno indiscutida del Panini mismo». Con su estilo desenfadado, admite que las opiniones de las angelitas pueden «gustar u horrorizar», pero que es imposible no quedarse mirando. Sobre Ángel de Brito, no escatima en elogios: «No hay celebridad en la Argentina y en el mundo que sea más respetada que Ángel. No hay divo, diva, presidente, miembro de la realeza, que sea más respetado que él».

Con un tono entre serio y juguetón, Eugenia apela a su trayectoria como médica y actriz, además de su para reclamar su oportunidad: «Soy médica, actriz, tengo un populí para estar sentadita ahí un día, por favor, Angelito». Su pedido culmina con un guiño: «A cada una has tenido sentada ahí, tú puedes dar una oportunidad», finalizó la participante que está entre los cinco mejores de esta edición de Gran Hermano.