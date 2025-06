Gran Hermano | Luz Tito y Eugenia Ruiz tuvieron un tenso cruce que fue furor en redes: “Mocosa atrevida” 

A pocos días de la finalización del reality, la casa de Gran Hermano se rodeó de tensión. Es que Eugenia Ruiz y Luz Tito protagonizaron un picante cruce tras la gala del martes 10 de junio luego de que «Los Hongos» no pudieran perjudicar a la jujeña.

¿Qué pasó entre Eugenia Ruiz y Luz Tito?

El detonante de la pelea entre las participantes fue un elefante de peluche que Gran Hermano le había regalado a todos los participantes, pero la jujeña se encariñó especialmente. Selva Pérez fue quien propuso sortearlo entre todos para no compartirlo, sin embargo, la joven sorprendió al ganarlo.

Al ver lo que sucedió, Eugenia Ruiz no lo tomó con calma y tras varios reproches e insultos, la hermanita estalló luego de que la jujeña la acusara de mentir.

Eugenia sacada 🤣gritándole a LUZ

& ella mirando a cámara y diciendo “SACADA” POR FAVOR ES CINE 🚬

EL AURA GANADORA QUE TIENE💡#GranHermano



pic.twitter.com/LO8qYEijmo — LA MONA QUILOMBERA 2.0 🐵🔪 (@MONAQUILOMBERAA) June 11, 2025

“No me digas mentirosa porque si hay algo que no soy es mentirosa”, gritó la santiagueña desbordada y revivió una pelea entre Luz Tito y Brian: “Mentís deliberadamente, como cuando dijiste que Brian te había levantado la sábana y vos estabas en tanga. Después dijiste que no estabas en tanga. Eso es mentir con algo serio. Mocosa atrevida”.

El momento viral de la pelea llegó cuando Luz decidió no responderle y mirar a la cámara para decir: “Sacada”. Para intentar terminar su cruce, la participante le comentó a su compañera: “Tenés la térmica alta. No se puede hablar con vos”.

Lucila «la Tora» Villar abandona el stream de Gran Hermano por un nuevo proyecto: ¿De qué se trata?

La ex «hermanita» anunció su retiro en la última trasmisión en vivo del programa que conduce Santiago del Moro: «Me llamaron para cubrir el Mundial de Clubes. Voy a ir a Miami a cubrir el Mundial de Clubes con Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofía Martínez y un gran equipo«, reveló.

Visiblemente emocionada, la Tora también compartió con la audiencia quién ocupará su silla en su ausencia: «Tengo un montón de sentimientos encontrados. Obviamente, esta es mi casa, Gran Hermano es todo para mí, y este barco va a quedar en el mejor, a cargo de Diego Poggi«.

Finalmente, develó cuando sería su último stream: “Los voy a extrañar un montón. El miércoles va a ser mi último día acá en el streaming. Después nos veremos en otras cosas… ya les voy a contar”.