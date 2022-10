Así fue el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de Volver al futuro

La trilogía de Volver al futuro se convirtió en una de las historias más exitosas de la historia del cine. Su estreno, que fue hace 37 años, marcó varias generaciones. Sus protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonizaron un emotivo reencuentro durante la comic con de Nueva York 2022.

Los actores dieron vida a Marty McFly y al Doc Brown, quienes se vieron involucrados en unos emocionantes viajes por el tiempo que cautivaron a todo el mundo y siguen emocionando a los espectadores por la nostalgia que genera cada reunión que mantienen.

Lloyd, que el 22 de octubre cumplirá 84 años, recordó que “no conocía a Michael personalmente y, al verlo, enseguida sentí que tenía química con él”.

Fox, por su parte, se encargó de hablar acerca del Parkinson, que le fue diagnosticado en 1990, y del trabajo que realizó su fundación para investigar dicha enfermedad. Al momento en el que se le descubrió la enfermedad tenía casi 30 años y genera una gran admiración en el mundo del cine por la fortaleza con la que batalla contra la enfermedad.

Además, los actores hablaron acerca de la amistad que está cerca de cumplir 40 años, sus carreras en el cine y compartieron algunos detalles acerca de los personajes de Marty McFly y el Doc Brown.

🎦 Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencontraron 37 años después de “Back to the Future” ⚡️, los recibieron con una ovación en la New York #ComicCon 2022 pic.twitter.com/zO37iByfUe