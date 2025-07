«Avatar: Fuego y ceniza»: ¿De qué trata el primer trailer y cuándo se estrenará en cines?

Este lunes se lanzó el primer trailer de «Avatar: Fuego y ceniza». Conocé acá de qué se trata esta nueva entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood y cuándo se estrenará en los cines.

La tercera entrega de Avatar está muy cerca de llegar a los cines. Durante este lunes, se lanzó el primer trailer de «Avatar: Fuego y ceniza«. La película se estrenará el próximo 18 de diciembre 2025. Este trailer fue presentado exclusivamente en cines en el estreno de «Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos», que se estrenó el pasado 24 de julio.

La película «Avatar» fue lanzada en 2009 y tuvo un gran recibimiento por parte del público. Fue un éxito de taquilla y marcó una revolución en la tecnología aplicada en el cine. Esta película de James Cameron es uno de los grandes proyectos de su vida ya que empezó a idearla muchísimo tiempo antes, en 1994.

La entrega contará la historia de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y su familia en los paisajes de Pandora, pero ahora en territorio volcánico.

From Director James Cameron, watch the trailer for Avatar: Fire and Ash.



Experience the film only in theaters December 19.



pic.twitter.com/e1oqPj3hIk