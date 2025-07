Por qué Pedro Pascal juró no volver a afeitarse tras una película de superhéroes

Pedro Pascal se consolida como una de las figuras más destacadas de Hollywood y da un nuevo paso en su carrera al ingresar al universo Marvel con Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, donde interpreta al carismático Reed Richards. Aunque su incorporación generó cierto revuelo entre los fanáticos por su inconfundible bigote —poco habitual en el personaje de los cómics—, el actor dejó en claro que no piensa afeitarse… bajo ninguna circunstancia.

Pedro Pascal y el motivo insólito por el que no se afeita más

Durante una entrevista con LADbible, junto a su compañera de elenco Vanessa Kirby, Pascal recordó su experiencia en Wonder Woman 1984, donde interpretó al villano Maxwell Lord y debió eliminar por completo su vello facial. Una decisión que, según confesó, todavía lamenta:

“Me crece un vello facial espantoso, pero si tuviera que quitármelo… me vería horrible. Estoy completamente en contra del afeitado. Me horrorizó verme en Wonder Woman 1984. Me encantó la película, pero mi aspecto era tan terrible que no lo volví a hacer, salvo que sea absolutamente necesario”, expresó con humor.

El look de Pascal como Reed Richards fue motivo de conversación dentro de Marvel, ya que el personaje rara vez ha tenido barba en las historietas. Sin embargo, el actor reveló que el enfoque fue completamente colaborativo:

“Si me hubieran pedido afeitarme para Los 4 Fantásticos y lo hubieran insistido, lo habría hecho. Pero todo fue parte de un proceso creativo en equipo para definir nuestras apariencias en la película”, explicó.

Actualmente, Pedro Pascal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us se suman próximos estrenos como Gladiator II, Eddington de Ari Aster y Materialistas, dirigida por Celine Song. Además, en 2025 volverá a la pantalla con The Mandalorian & Grogu y Vengadores: Doomsday, consolidándose como uno de los rostros más demandados de la industria.

Todo parece indicar que el bigote, ya convertido en su marca personal, llegó para quedarse.

Con información de Espinof