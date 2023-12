Axel, el participante nominado de Gran Hermano al que los espectadores quieren sacar «por aburrido»

Anoche se dio a conocer como quedó la placa de Gran Hermano y quienes podrán quedarse afuera de la casa más famosa del país, entre ellos: Juliana, Carla, Catalina y Axel. Este último fue tendencia en Twitter por lo sorpresivo de su nominación y porque los espectadores no tienen afinidad con él.

Los usuarios de Twitter recalcaron la falta de personalidad y carisma del participante de Misiones. Muchos destacaron que no ayuda en las tareas de la casa y que lo único que ha hecho desde que entró es «comerse 10 huevos en el desayuno». Al parecer, los «hermanitos» que votaron al participante coinciden en estos aspectos. Quiénes votaron a Axel (Rosina, Florencia, Juliana, Agostina y Lucía) dieron su motivos al sentarse en el confesionario.

«No lo veo colaborando en la casa.» dijo la uruguaya Rosina. Mientras que Florencia afirmó «No se adaptó a los grupos». Por su parte Juliana «la furia» le hizo la «espontánea» a Sabrina y a Axel: «Hablé poco con él, hubo miradas y cosas que no me gustaron. Me ignoraba.» justificó su decisión la «hermanita».

¿Axel puede salvarse de la placa?

El participante de Viedma, Martin Kun, fue el líder esta semana en Gran Hermano. Esto conlleva un gran beneficio: puede elegir alguien para sacarlo de la placa y a alguien para que ingrese a la misma. Durante la noche de miércoles Martin dijo que va a salvar a uno de los participantes varones porque «tienen que cuidarse entre ellos.» Las redes especulan que va a salvar a Axel y que pondrá en placa a Sabrina.

Los espectadores se expresaron en Twitter

Muchos fanáticos del reality transmitido por Telefe expresaron su falta de afinidad con el jugador de 23 años. Así lo hicieron ver con memes y tuits con humor.

«Es una planta y no aporta nada a la casa» dijo un usuario.

Chicos, cae axel a placa y lo sacamos, es una planta y no aporta nada a la casa, tanto en contenido como ayudando en las tareas, además es tan egoista que consume banda de cosas y deja sin comer a sus compañeros. #Granhermano pic.twitter.com/s51lYa6AAJ — Tincho (@quake_616) December 21, 2023

«Re estoy para que se vaya Axel» comentó otra espectadora.

Re estoy para que se vaya Axel, no aporta nada ese boludo se rasca los huevos y se depila las cejas nomas #GranHermano #GH23 pic.twitter.com/2ftmEql5WK — 𝑨𝒔𝒍𝒊 (@livewithasli) December 21, 2023

Algunos ironizaron sobre su falta de expresiones.

Axel estas nominado / Axel no estas nominado pic.twitter.com/bSVY1m8wUq — leonel (@leoneltudo) December 21, 2023

Mientras que otros se quejaron de la posibilidad de que Martin lo saque de la placa.

q bronca q el chino vaya a salvar a axel #granhermano pic.twitter.com/iNkqVYjznQ — tini 🫂 (@tinibyall) December 21, 2023