Gran Hermano: Alan Simone, el participante que denunció a la producción del programa

Alan Simone es participante de la nueva edición de Gran Hermano. En su presentación dijo ser de la ciudad de Chivilcoy. En las últimas horas fue noticia por una denuncia que hizo a la producción del reality, en el marco de la prueba del líder.

«No terminé la escuela así que mi viejo me dijo que tenía que trabajar. Trabajo en el campo con mi viejo en la cosecha y la siembra», señaló el joven de 26 años en su presentación.

«Trabajo en el campo desde los 15 años y es algo que me gusta. Soy muy tranquilo y trato siempre de llevarme bien con la gente. Si me enojo mucho me re caliento», advirtió en el ingreso a la casa.

«Soy gracioso, me gusta tirar facha, hacerme el lindo. No sé bailar. Entro con con los brazos abiertos», había declarado el joven que parece acercarse cada vez más a Rosina Beltrán, la uruguaya que participa del juego.

Gran Hermano: la denuncia de Alan Simone

Alan Simone denunció que lo perjudicaron en la prueba de líder semanal de Gran Hermano, en la cual el viedmense Martín Ku se impuso.

Alan se quejó del palo que le tocó en la final de la prueba del líder…#GranHermano #GH23 #GranHermanoArgentina pic.twitter.com/Waghw0srrf — GRAN HERMANO 👁️ (@GranHermano__OK) December 20, 2023

«Me tocó un palo distinto. No sé, estaba raro el palo», denunció el joven, luego del desafío físico de equilibrio y concentración.

«Sentía que estaba cortado arriba. Nunca equilibraba bien. Sentía que estaba mal», agregó el joven. Luego del reproche Santiago del Moro cambió de tema.