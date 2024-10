Sofía Gonet se defendió tras las críticas por el streaming de Susana Giménez: «Me parece un poco antidemocrático»

La influencer Sofía Gonet, también conocida como «La Reini», quedó en el centro de la polémica este domingo tras su participación en el streaming del programa de Susana Giménez. La tiktoker fue duramente críticada por decir que la entrevista al presidente la pereció «un embole» y decir que si Milei fuera mujer sería muy críticado por su vida sentimental. Este lunes, Gonet decidió hablar sobre el escándalo.

Habló Sofi Gonet tras la polémica: «Hundí a mi propio programa»

Este domingo la diva de la televisión, Susana Giménez tuvo su segundo programa del año, donde entrevistó al presidente Javier Milei. En el streaming del programa, integrado por los creadores de contenido Pablo Agustín, Sofía Gonet y Nacho Elizalde, debatieron durante unos minutos la entrevista y se armó polémica.

Sofi, mejor conocida como «La Reini», fue duramente criticada en las redes por sus comentarios sobre la nota. Primero, aseguró que la pareció «un embole» la entrevista y luego reflexionó sobre cuestiones de género.

“Sabes que yo un poco me pongo a pensar si el presidente fuese mujer y tuviese esto, de presentar un novio y presentar otro, y la novia estuviese hablando en la televisión… La harían verga si estuviésemos hablando de una mujer», aseguró Gonet.

Ante esto, le llovieron comentarios tratandola de «poco profesional» y asegurando que «hizo un papelón», por lo que Sofía decidió contestar. «Hundí a mi propio programa, igual ya sabia que esto me iba a pasar», comenzó diciendo la influencer en un vídeo de TikTok.

“Yo escuche la nota de principio a fin y cuando termine yo dije dos palabras, ¿para qué? Me levantaron de todos lados”, relató. “Que soy de lo menos profesional que existe, que ojalá que me despidan, me están deseando el despido”, dijo citando las críticas. “¿Me podrán despedir por esto? Me parece un poco antidemocrático”, continuó.

“Lo único que pedí fue total libertad de expresión al hacer el programa, ni quería ninguna bajada de línea aburrida, esa fue la única condición que puse”, contó Gonet. “No me digan que decir y que no, desdramaticemos”, dijo y concluyó invitando a su audiencia al streaming del próximo domingo.