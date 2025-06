Barby Silenzi confirmó su separación definitiva del Polaco: «Hay cosas que no se pueden arreglar»

Barby Silenzi confirmó su separación de Ezequiel “El Polaco” tras varios idas y vueltas, fue lapidaria con su ex pareja al referirse al “cansancio” de la relación y apuntó al beso del intérprete con su par, Dalila.

“Estamos separados y ahora está confirmado”, comenzó la artista y añadió: “Volvió de su viaje, festejó su cumpleaños (…) Él me dijo que lo intentemos de vuelta y cuando tenés una familia está bueno intentarlo. Después dio una nota que me dejó helada y le pregunté por qué había dicho eso”.

Barby Silenzi sobre su relación con el Polaco: «hay cosas que no se pueden arreglar»

A continuación, la coreógrafa mostró los últimos chats en donde intercambió palabras con el padre de Abril. “Mi amor”, “Llego a buscar a las nenas”, corazones y un “te amo” hicieron parte del diálogo que tuvieron antes de que él dijera que estaban distanciados.

Más tarde, Silenzi puso sobre la mesa el final del vínculo: “Se lo planteé yo al ver esta nota porque una se cansa de tantas mentiras reiteradas. Sentí que no me puso en el lugar de su mujer. Estoy cansada. Tomé la decisión de que nos separemos definitivamente porque hay cosas que no se pueden arreglar.”

“Evidentemente no nos estamos entendiendo y no nos vamos a entender por más que intentemos. Un montón de gente me dijo que le dió un beso a Dalila y es un montón y hay cosas que ya no voy a tolerar”, concluyó.