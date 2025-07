Ben Affleck, ex esposo de Jennifer López sorprendió con declaraciones sobre la reciente relación de la artista. Las palabras del actor estadounidense no pasaron desapercibidas y generaron revuelo en el ámbito del espectáculo. Qué dijo.

Ben Affleck opinó sobre la nueva pareja de Jennifer Lopez: «le deseo suerte, la va necesitar»

Hace algunas semanas se conocía la noticia del nuevo romance en la vida de Jennifer López. La cantante, tiene una relación amorosa con el actor y guionista británico Brett Goldstein. Por su parte, su ex esposo, Ben Affleck, sorprendió con contundentes declaraciones que no pasaron desapercibidas en el mundo del espectáculo.

Según reveló una fuente cercana al actor, Affleck fue filoso y expresó: “Le deseo suerte… porque la va a necesitar”. Aunque fue breve, la frase dio lugar a diversas interpretaciones, entre ellas la que más fuerza tomó fue la de una advertencia a quien sería el nuevo interés amoroso de la artista.

El actor, también se dio lugar para describir a López como pareja y reconoció no estar a la altura de lo que ella pretendía durante su matrimonio: “Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”.

Los detalles del divorcio de Ben Affleck y Jennifer López

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck llegó oficialmente a su fin este 21 de febrero, luego de un largo proceso judicial que data del año 2024.

Ben Affleck aclaró que su divorcio no se vio afectado por escándalos ni dramas: «No hay una telenovela, ni intriga. Es simplemente la historia de dos personas tratando de entender sus vidas y relaciones, como todos lo hacemos normalmente», aseguró.

También dijo que siente un gran respeto por Jennifer y comprende el interés público en su relación. Sin embargo, afirmó que la verdad detrás de su separación es mucho más cotidiana de lo que muchos podrían imaginar: «existe la tendencia de ver las rupturas y querer identificar causas específicas o algo así. Pero, sinceramente… la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente podría creer o encontrar interesante«.

Affleck reflexionó sobre la ruptura y dijo no tener un motivo exacto sobre la crisis: «La verdad es que cuando alguien te pregunta: ‘Oye, ¿qué pasó?’, no hay una respuesta como: ‘Esto fue lo que pasó'».