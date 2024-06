Beto Casella opinó sobre el mal momento de Marcelo Tinelli y no tuvo piedad

Beto Casella se despachó sin filtro contra Marcelo Tinelli en el programa Socios del espectáculo al ser consultado sobre qué opinaba del bajo rating que viene teniendo el conductor con sus programas y, ahora, con la entrevista a Lionel Messi, acompañado del rumor de que se estaría por irse del canal América.

“Vimos ‘Bendita’ y no me quedó claro si te gustó o no te gustó la entrevista de Tinelli a Messi”, le preguntó el cronista de Socios.

Según Beto Casella, cuál es el público dejó de seguir a Tinelli

“Es una entrevista entre amigos, yo que sé. A mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia, espero que temporaria, con su pelo nuevo y su figura nueva. Algo curiosísimo pasa ya hace unos años con el pobre Marcelo, porque capaz que, para especular: los hinchas de San Lorenzo no lo ven porque pasó por la política del club, los de Huracán porque son anti San Lorenzo. Los de Boca porque escupían a Larry de Clay. Los que se bancaron la pandemia porque se fue a Esquel. Los de la política porque no le gustó La Mesa del Hambre. Empezás a separar pequeños universos y por ahí queda poquita gente”, empezó contestando Casella.

Y prosiguió: “Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por Estados Unidos, por la calle vayan a tener mucho público. De hecho, tengo entendido que los dueños de su propio canal están enojados con lo que salió al aire. Es raro, porque pareciera tener una sucesión de malas decisiones”.

“Se habla de que sigue siendo el director de América, a pesar de que muchas veces se rumoreó que no lo querían más, que lo sacaban, que se terminaba. Se levanta él mismo”, le comentó el cronista.

Beto Casella, sin filtro, contra Marcelo Tinelli

“Desde que la televisión se fundó en la Argentina, en los años ‘40 del siglo pasado, no hay un caso igual donde se levanta el programa del director de programación, que creo que lo habrá levantado el dueño. Tengo la impresión de que Marcelo no puede hoy poner ninguna condición. Ese es el tema. El pito se te va achicando, viste, con el tiempo. A todos nos pasa”, disparó Beto, muy polémico.

Y finalizó diciendo: “Y, este momento no es ese de los ‘90 que, viste. Es muy raro con todo el aprecio que le tengo, que Marcelo haya sido designado director de programación de algo. Algo pasa con él. Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Ojalá que no y que esté 20 años más en pantalla porque la tele le debe mucho a él, él le ha dado mucho laburo y ha sido el dueño del rating. Es un momento fatal, funesto para Marcelo”.