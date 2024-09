Billie Elish mostró su apoyo a Kamala Harris

La cantante estadounidense Billie Elish compartió un contundente mensaje junto a su hermano, Finneas O’Connell, esta tarde, donde aportaron a la campaña política de Kamala Harris e incentivaron a los ciudadanos para que asistan a las urnas.

“Hoy es el Día Nacional de Registro de Votantes y te pedimos que te unas a nosotros”, inició O’ Connell al alentar a los votantes para que verificaran la página donde se podría realizar el sufragio por anticipado.

Por su parte, Elish aseveró: “Votamos por Kamala Harris y Tim Walls porque luchan para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia”.

It’s National Voter Registration Day. We are voting for Harris-Walz. The choice is clear. Check your voting status here: https://t.co/ZPKcYDR7aF pic.twitter.com/PiFfQpkARW