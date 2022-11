Brian Buley, actor de El Marginal, furioso con la visita de Hasbulla: «Le enseñaría modales»

El actor Brian Buley se mostró indignado con la visita al país de Hasbulla. En una entrevista el actor de El Marginal apuntó contra el influencer ruso por jugar con la comida y no caminar por su propia cuenta. El argentino contó a Mitre Live- y luego a El Trece- que su malestar hacia Hasbulla se intensificó cuando vio un video en TikTok donde el ruso arrojaba una hamburguesa en la cara de otra persona.

“¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida? La gente puede decir lo que quiera de mí, pero que vayan a jugar con la comida donde hay muchísima gente que no tiene para comer…”, inició.

Segundos más tarde Buley dijo que si se cruza con Hasbulla “lo cagaría a piñas de una”. “Voy y lo cago a palos, le enseñaría los modales y cómo se tiene que ser verdaderamente con la gente. Yo me saco fotos con cualquiera”, sostuvo.

El actor de El Marginal luego cerró: “Lo seguía en su momento en redes, pero no vi si es tan machista como se lo ve o tiene un personaje. Pero la verdad que esto es una pelotudez. El país se está yendo al carajo”.

Hasbulla Magomedov es un influencer nacido en Daguestán, Rusia, que tiene acondroplasia. Esto significa que, pese a tener 20 años, tiene aspecto de niño pequeño. En los últimos dos años ha adquirido gran popularidad en las redes sociales. Acumula millones de seguidores en todas las plataformas y suele ser tendencia. Actualmente se encuentra en el país.