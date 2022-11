Hasbulla, el fenómeno de redes que causa furor en Argentina y que visitará Bariloche

Basta con mencionar el nombre de Hasbulla en las redes para que se produzca una división inmediata. Están quienes “lo aman”, están quienes “lo detestan” y están quienes no entienden por qué se genera tal fenómeno. Pero antes que nada, ¿de quién estamos hablando?





Hasbulla Magomedov es un influencer nacido en Daguestán, Rusia, que tiene acondroplasia. Esto significa que, pese a tener 20 años, tiene aspecto de niño pequeño. En los últimos dos años ha adquirido gran popularidad en las redes sociales, desde Instagram hasta Twitter, a punto tal que acumula millones de seguidores en todas las plataformas y suele ser tendencia.

¿Qué hace en redes? Un poco de todo. Tiene videos cómicos donde hace ostentación de su estilo de vida, donde amenaza con pelearse con otra gente o donde charla con sus seguidores y deja reflexiones de vida. Lo primero que generan sus videos es un fuerte impacto: es ver a alguien con apariencia de niño, pero realizando distintas actividades de adulto, como manejar un automóvil, hacer gimnasio, beber alcohol o ser el invitado de honor en eventos masivos como la UFC.

Si bien ya era conocido en nuestro país por ser una figura de las redes, creció mucho más el furor cuando el streamer Lucas Rodríguez empezó a compartir sus videos y a mencionarlo. Y creció tanto que está de visita en Argentina, donde esta noche realizará un show en el teatro Gran Rex con miles de fanáticos. Además pasó por el Abierto de Polo, visitó el estudio de Urbana Play para hablar con Andy Kusnetzoff y generó mucho revuelo en las calles.

En charla con “Perros de la calle”, señaló que Argentina lo recibió “con los brazos abiertos” y que sabía que aquí lo esperaría mucho público. La nota tuvo varios momentos de chicana, como cuando preguntó “¿quién es Messi?” ante la consulta de si lo admiraba.



Hasbulla en «Perros de la calle».



Apenas ingresado, agradeció por la invitación y se mostró muy contento de estar visitando Argentina. Al ser consultado sobre si imaginaba el interés que generó aquí y todo lo que causó el anuncio del Gran Rex, Hasbulla indicó que «sabía que en Argentina iba a esperarlo mucha gente», y sobre el show aseguró que «no sé nada sobre lo que vamos a hacer» y que es un secreto. De hecho, es la primera vez que lleva adelante un show de esta magnitud.

El productor que trajo a Hasbulla al país contó que Luquitas Rodríguez estará presente como moderador, y explicó cómo llegó la propuesta para traerlo, a través del contacto por un proyecto con NFT. Además, comentó que el próximo viernes llegará a Bariloche y estará en el Llao Llao, por lo que tendremos a Hasbu en nuestra región.

Además, el influencer comentó que le llegaron muchos comentarios desde Argentina a su Instagram, y así se enteró que tenía mucho público en nuestro país.

Al ser consultado sobre lo bueno y lo malo de ser Hasbulla, explicó que «lo bueno es que ahora tengo plata, puedo viajar y realizar muchas cosas; pero lo malo es que también me canso mucho».





El productor argentino contó que lo llevaron al Campo Argentino de Polo y allí Hasbulla le dijo «pensé que empezábamos a trabajar el lunes, no el viernes», y en este sentido resaltó que es «muy bravo» para el trato diario y que inmediatamente comenzó a pedir que le paguen por los distintos eventos.

Hasbu comentó que «no le simpatiza mucho el fútbol» y luego preguntó «¿quién es Messi?», algo que generó un estallido de risa en el estudio. Frente a esto, uno de los panelistas señaló «es obvio que nos está boludeando», ante la pícara risa del ruso.

Sobre sus gustos, resaltaron que «miraba mucho UFC, se enganchó demasiado y ahora se transformó en una de sus pasiones junto con los autos». De hecho es habitué de la UFC, donde es amigo de Khabib Nurmagomédov; y hasta llegó a firmar contrato con la divisional de combate, quizás algo a lo que apuntará a futuro.

La pregunta de cómo lleva ser un meme de los más famosos de la web disparó también un debate que ayuda a comprender su gesto un tanto hosco en algunas oportunidades. Hasbulla aseguró que «lo de los stickers me molesta, me gustaría que la gente tome conciencia y no siga divulgando eso», y fue allí cuando explicaron que Hasbulla es de una región rusa (llamada Daguestán) donde la religión es muy ortodoxa, y hay muchas cosas que no se permiten o se toman como un insulto. Por ejemplo, indicó que «si llegara a ser actor, me echarían del barrio».



Hasbu junto a Shaquille O’Neall, figura histórica de la NBA.



Hasbulla indicó que tiene mucho apoyo de su familia y amigos, y marcó que su sueño «es ayudar y apoyar a la gente pobre», y ante varias consultas sobre cómo tomaba su familia determinadas imágenes o videos, empezó a reír y dijo «que se yo, preguntale eso a mi familia, no sé que piensan ellos». «Su familia es muy religiosa, y tratan de que sigan su religión. Mucha gente quiere acercarse y sacarse fotos con él, y en general él no puede hacer eso. Cuando se publican fotos los padres lo retan, por ejemplo, y a él no le gusta la situación», explicó uno de los traductores.

Sobre cómo viene la visita, aseguró que estaba muy contento con Argentina y que lo recibieron «con los brazos abiertos». Aseguró haber comido muy bien, pero que por cuestiones religiosas solo puede comer un tipo especial de carne.

Conociendo que parte de su fama son por videos peleando, le consultaron si ya ha tenido propuestas de peleas en el país, y Hasbu señaló que «no tengo contrincantes».

«Cuando sos famoso todos quieren conocerte y ser tus amigos, pero la verdad tampoco entiendo tanto por qué quieren conocerme», marcó.

Esta semana fue una demostración de la máxima expresión de la globalización. Un joven ruso, que se convirtió en meme, arribó a Argentina para hacer un show histórico en el Gran Rex sin tener demasiada idea de por qué llegó hasta aquí. Las redes, está claro, todo lo pueden.