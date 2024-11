Callejero Fino se despidió de Bake Off Famosos y aclaró los motivos de su salida: «Como todos ya saben»

Callejero Fino se despidió de Bake Off Famosos.

La inesperada salida de Callejero Fino sorprendió a los seguidores de Bake Off Famosos que ya se habían encariñado con el particular personaje que dentro del programa se consagró como «Pastelero» Fino. Si bien Wanda Nara dio a conocer el motivo de su abandono, este jueves el cantante de RKT decidió hablar.

Callejero Fino por medio de sus historias en Instagram explicó los motivos por el cual debió abandonar el concurso de pastelería y confirmó que la decisión fue propia. «Como todos ya saben, no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos y por cuestiones laborales no voy a poder estar más», contó.

Tras esto el joven cantante le agradeció a sus compañeros con quiénes compartió todas estas semanas de competencia y «a toda la gente del piso, del canal y de Telefe que me trataron excelente». «La pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más, les mando un fuerte abrazo a todos», comentó.

Finalmente y para cerrar el video, el artista se refirió a sus seguidores: «Quería agradecerle a toda la gente que está del otro lado bancándome y que tiraron la positiva desde el minuto cero. Muchísimas gracias a todos».

Bake Off Famosos: así confirmaron la salida de Callejero Fino

El miércoles el programa de Bake Off Famoso comenzó con la gran ausencia de Callejero Fino, pero los televidentes estaban esperanzados de su regreso. Sin embargo al final del programa Wanda Nara terminó comunicado que ya no iba a regresar a la competencia.

En medio de la tensión entre Cande Molfese y Mariano Iúdica, uno de los cuales iba a ser eliminado, la conductora Wanda Nara anunció una noticia que revolucionó el programa. «Les quiero comunicar que Callejero Fino decidió abandonar la competencia por motivos laborales», informó.

“Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación” , les comunicó Wanda a Mariano Iúdica y a Cande Molfese , que habían sido los peores promedios entre las dos pruebas creativas y el desafío técnico.

“Les pido a Mariano ya Cande que aprovechen esta oportunidad . Estuvieron los dos al borde de ser eliminados y sabemos cómo trabajan y el compromiso que tienen”, agregó Wanda ante los participantes.