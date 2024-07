Cami Mayan desmintió las acusaciones de la mamá de Alexis Mac Allister: «No tengo nada que hablar con ella»

La influencer Cami Mayan se vio envuelta en otra polémica en los últimos días. La joven inició una demanda contra su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister, para conseguir una compensación económica por haber dejado su trabajo para vivir con él en Inglaterra.

Días antes de que se conociera la noticia, la madre de Mac Allister, Silvina Riela cruzó a su exnuera. «Entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que se ligue al dinero (…) Realmente conocés a las personas cuando se van» dijo Riela.

Camila Mayan sobre las duras palabras de su exsuegra: «Yo nunca me puse a jugar ni con el resentimiento ni el dolor»

Camila Mayan habló con «Socios del Espectáculo» sobre las duras palabras de Silvina Riela y aclaró los rumores que indican que la familia Mac Allister le regaló un auto y un departamento.

“¿Qué te pasa cuando la escuchas que dice que tu dolor está ligado al dinero?” le preguntaron a la influencer. “Es una lástima, yo sé que no es así, no me puedo preocupar por lo que piensa la gente que no está en mi vida” expresó.

“La mamá de él dice que ellos te ayudaron hasta que vos empezaste a hablar” le comentó el movilero. “Yo no hablé casi nunca, ahora estoy obligada a hablar para aclarar cosas que yo no incerté en lo público. Yo nunca me puse a jugar ni con el resentimiento ni el dolor» aseguró Camila.

Además, agregó: “Nadie me dio ningún auto, ni ningún departamento”. “De hecho tuve que devolver el auto que tenía cuando vivía afuera. Esto es lo que pasa, se empiezan a decir cosas que no son y para mí es una paja la verdad” continuó.

«¿Te hubiese gustado que Silvina te hable en privado y que no saliera a exponer…?» le consultó el notero. Ante esto, Mayan contestó tajante: «No hay nada que hablar, asi que no te preocupes que no hay nada que hablar».