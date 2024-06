La reacción de Cami Mayan ante la infidelidad de Alexis Mac Allister hacia su nueva novia: «Fingí demencia todo el finde»

Esta semana el mundo del fútbol y la farándula se vio sacudido por un nuevo escándalo de infidelidad que involucra a Alexis Mac Allister con una exbailarina del Bailando. Resulta que se lo vio al jugador de la Scaloneta con Rocío Robles a los besos, en el cumpleaños de Rodrigo De Paul.

¿El motivo del escándalo? Alexis lleva más de un año de relación con su amiga de la infancia, Ailén Cova, por quien dejó a su expareja Camila Mayan, en medio de rumores de infidelidad. Debido a esto, las redes festejaron la nueva infidelidad del jugador y aseguraron que «se hizo justicia, le llegó el karma a Ailén».

La opinión de Camila Mayan: «Yo ya superé»

Mientras anunciaban en «El Ejército de la Mañana» (Bondi) que Mac Allister le había sido infiel a Cova, Camila Mayan estaba disfrutando de unas vacaciones en Europa con sus amigas. La influencer mostró fotos de su paso por Madrid y escribió: «¡Fingí demencia todo el finde! El sábado llegué a Madrid y lo primero que hice fue salir con amigas”.

Desde España, Mayan habló con Fede Bongiorno, integrante del canal de streaming Bondi y le dijo que pensaba sobre la traición de su ex a su actual pareja. «Me dijo ‘la verdad no tengo nada para decir porque no sé nada del tema, yo ya superé, él está en su vida, yo en la mía» contó Bongiorno.

«Imaginate, (Cami) está en Europa, tomándose sus vacaciones con sus amigas… me dijo ‘no, ya está’«, afirmó Fede. «Además me dijo ‘realmente no tengo nada para decir porque no sé nada del tema, no me incumbe» concluyó.

Explotaron las redes y defendieron a Camila: «Siempre fui hincha del Club Atlético Cami Mayan»

Apenas se supo de la nueva infidelidad perpetuada por el jugador del Liverpool F. C, las redes estallaron y le recordaron a Ailén Cova: «Si conociste al hombre siendo infiel, infiel te va a ser».

Y como dijo Virginia: si sos la amante y pasas a ser la novia, tu puesto queda vacante.

LA QUE SE LO QUEDA PIERDE, FESTEJA AMIGA CAMI MAYAN — Xiaomi🥀 (@naaoromero) June 3, 2024

jijeo todos somos club atlético cami mayan y me parece absolutamente perfecto pic.twitter.com/C87N5dtJx7 — iara (@iforemevani) June 4, 2024

Mac allister hizo cornuda a la boluda de ailu cova, ahora se puede meter las fotos de la infancia por el orto, festeja taylor swift, celebran las lindas y cami mayan por que el karma siempre siempre siempre VUELVE pic.twitter.com/0ammY0h7eZ — ro (@ginccproblems) June 3, 2024

MAC ALLISTER HIZO CORNUDA A LA NOVIA AAHHHH AL FIN EL KARMA SIEMPRE DEL LADO DEL CLUB ATLÉTICO CAMI MAYAN pic.twitter.com/LU3pi4lyFj — porcelanaa🧚‍♂️ (@LuanaSantacruz9) June 3, 2024