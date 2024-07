Cami Mayan rompió el silencio y reveló la verdad detrás de su demanda a Alexis Mac Allister

Camila Mayan y Alexis Mac Allister otra vez se encuentran envueltos en un escándalo. A 2 años de su polémica separación, la influencer le inició una demanda a su expareja para ser recompensada economicamente por haber puesto su carrera en pausa para vivir en Inglaterra con el jugador.

La demanda causó mucha polémica y hasta el streamer Coscu opinó al respecto, asegurando que odia a Mayan. Ayer, la conductora de Luzu TV habló con LAM y reveló sus razones para demandar al jugador de la Selección, además de contar como se siente con los comentarios negativos que reciben en las redes.

Cami Mayan evitó hablar sobre la familia de Mac Allister, pero retificó sus motivos para demandar a su ex

Este martes por la noche LAM mostró la nota que le hizo a la influencer Camila Mayan, donde finalmente rompe el silencio sobre la demanda que inicio contra su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister.

“No es de ahora, es algo que está hace mucho” comenzó explicando Mayan. “Lo que pedís es este tiempo que estuviste allá y que vos pusiste en jaque tu camino, acompañaste su proyecto…” dijo el notero. «Total. Es eso. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice” contestó ella, refiriendose a los casi 3 años que vivió en Inglaterra con Alexis, quien se desempeñaba por aquel entonces en el club Brighton And Hove.

“Vos estuviste un tiempo importante allá» lanzó el movilero del programa de América TV. “Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la Justicia tiene que encargarse de eso” respondió la influencer. Luego, agregó: “No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar”.

Además, Camila explicó que no se siente cómoda hablando con la prensa sobre el conflicto legal con su exnovio. “Siento que este no es un medio para decir, ni hacer, ni conseguir nada. Es medio raro esto” comentó.

Sobre los comentarios negativos que recibe en las redes la streamer explicó: “Diga lo que diga, van a opinar igual. Entonces me di cuenta de que no hay nada que pueda aclarar». “Que la familia diga que estás haciendo un negocio, ¿querés decir algo?” le consultaron a Camilia. “Obviamente que no” concluyó Mayan, contundente.

Qué dijo la familia de Mac Allister sobre Camila Mayan, tras la demanda

Camila Mayan y Alexis Mac Allister tuvieron una escandalosa separación a finales del 2022, luego de que el jugador ganara la Copa del Mundo junto con la Selección Argentina ¿El motivo? inmediatamente después de terminar con Mayan el jugador comenzó una relación con Ailén Cova, con quien el pampeano compartia una amistad de muchos años.

La nueva relación del futbolista despertó muchos rumores de infidelidad y la streamer nunca se quedó callada sobre la polémica separación. Este hecho parece molestarle mucho a la familia Mac Allister, especialmente tras conocerse que la influencer le inició una demanda a Alexis.

“No soportan que esté en un programa diario haciendo un negocio de su separación, un negocio en paralelo le llamarían por todo lo que hizo después de la ruptura. Ese es el principal motivo de por qué la madre de Alexis no se banca a Camila” contó Juan Etchegoyen contó en Mitre Live

“Una persona del entorno de Mac Allister me cuenta que cada vez que Camila dice algo es un dolor de cabeza que ya no se banca más” aseguró. Además, afirmó que el centrocampista de la Selección Argentina se siente incomodo por la situación.

“Por supuesto que por las redes esto provoca también una inquietud en Alexis que no le copa que su ex se pase por los canales de streaming contando cosas que ya quedaron atrás. La situación está peor que nunca y me decían que no descartan ir a la Justicia si sigue hablando cositas que no debe” cerró el periodista.