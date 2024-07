Cami Mayan desató el enojo de la familia de Alexis Mac Allister: «Hizo un negocio con la separación»

"A Alexis que no le copa que su ex se pase por los canales de streaming contando cosas que ya quedaron atrás" aseguró Juan Etchegoyen.

La semana pasada se desató un nuevo escándalo que lo involucra al jugador de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister. Según la periodista Fernanda Iglesias la expareja del futbolista, Camila Mayan, lo está demandando por una compensación económica.

Iglesias afirmó que este tipo de demandas suceden cuando «alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja«. Mayan y Mac Allister fueron pareja durante 5 años, pero terminaron en medio de un escándalo en el año 2022, cuando el joven rompió el vinculo y comenzó a salir con una de sus amigas.

Cómo se siente la familia Mac Allister, tras la demanda de Cami Mayan

Tras la noticia de la demanda que inició la influencer contra el jugador de la Scaloneta, el periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que piensa la familia de Alexis de su expareja. “Ocurre algo por estos tiempos que corren que pone furiosa a la familia del futbolista y tiene que ver con el rol en los medios de su ex” comenzó contando Juan.

“No soportan que esté en un programa diario haciendo un negocio de su separación, un negocio en paralelo le llamarían por todo lo que hizo después de la ruptura. Ese es el principal motivo de por qué la madre de Alexis no se banca a Camila” dijo el periodista haciendo referencia a «Patria y Familia», el programa de Luzu TV del que Mayan forma parte.

“Una persona del entorno de Mac Allister me cuenta que cada vez que Camila dice algo es un dolor de cabeza que ya no se banca más” aseguró. Además, aseguró que el centrocampista de la Selección Argentina se siente incomodo por la situación.

“Por supuesto que por las redes esto provoca también una inquietud en Alexis que no le copa que su ex se pase por los canales de streaming contando cosas que ya quedaron atrás. La situación está peor que nunca y me decían que no descartan ir a la Justicia si sigue hablando cositas que no debe” cerró el periodista.