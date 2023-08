Camila Homs contó qué haría si le toca bailar una canción de Tini Stoessel

En la previa del Bailando 2023, que llega a la pantalla de América a fines de agosto, se realizó un maravilloso evento al que acudieron todas las figuras del certamen para realizar las fotos del programa.

Una de las presentes, fue Camila Homs, modelo y ex pareja de Rodrigo De Paul. Luciendo un increíble vestido color negro, la futura participante habló con el periodista Ángel de Brito en una nota para LAM y respondió un polémica pregunta referida a una importante cuestión del programa.

“Muy contenta de estar acá. Ahora se me pasaron un poco los nervios pero la verdad que cuando venía en el auto estaba con las mariposas en la panza, cosa que hace un montón no me pasaba, así que eso habla súper positivo”, comenzó contando Camila.

Luego continuó hablando de como se prepara respecto al baile y aseguró: «El baile viene muy bien, me vengo sorprendiendo ensayo tras ensayo”. Sin embargo, la polémica llegó cuando Ángel deslizó: «¿Qué haces si te toca un tema de Tini?”

«¡Se baila!», afirmó Cami Homs de forma positivo y entonces el periodista celebró: «Se baila igual, me encanta la actitud».