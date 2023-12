Camila Mayan mostró el último chat que tuvo con Alexis Mac Allister tras su separación

Luego de que Selección Argentina ganara el Mundial Qatar 2022, un escándalo envolvió al jugador Alexis Mac Allister por su polémica ruptura con Camila Mayan, que tuvo infidelidades de por medio.

A casi un año de este comentado suceso, la modelo e influencer se animó a mostrar la última conversación que mantuvo con el futbolista por WhatsApp y se volvió viral en las redes.

Cómo fue la última conservación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister

Todo se dio en el programa de streaming Largar o Tragar y como consigna el conductor le preguntó a Camila si era capaz de mostrar sus últimos mensajes con su ex pareja. “Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar. En todo caso cuidaría», confesó ella entre risas antes cumplir con el pedido.

Y si bien Camila Mayan no dejó que la cámara mostrara el contenido de la última charla con Alexis Mac Allister, se la dejó ver al influencer. “Estamos hablando de Kim (su perra).

En este contexto, la modelo explicó que el último chat fue sobre su perra llamada Kim, para que vuelva a estar en sus manos. “De la nada recibo un mensaje de ‘che, va a viajar tal día’ y después fue esto, el horario”, comentó.

Después, contó que hablaron porque la comida de la mascota llegaba a la casa de él todo los meses, y que era ella quien tenía activado el pago en su débito automático, lo cual tuvo que dar de baja. “Esto me destruye”, deslizo.