Camilo y Evaluna contaron el susto que se llevaron durante el parto de su hija Amaranto

Camilo Correa y Evaluna Montaner contaron la emocionante experiencia de recibir a su hija Amaranto, mediante parto natural desde la comodidad de su hogar. Mediante un vídeo en Youtube de 10 minutos, la pareja de músicos contó un pequeño susto que se llevaron y todos los detalles de esta particular forma de parir.

Evaluna y Camilo relataron la experiencia de un parto en casa

Evaluna Montaner y Camilo anunciaron la llegada de otra integrante más a la familia, su hija Amaranto, durante el mes de agosto. La bebé, al igual que su hermanito Inti, nació en la comodidad del hogar, mientras la joven cantante era atendida por una partera.

La pareja contó la particular experiencia en un video que compartieron en Youtube. “Yo me asusté porque Evaluna me dijo: ‘Tengo muchas ganas de pujar’ y ahí nomás vi dos gotas de sangre en sus piernas y ahí nomás llamé a la partera”, explicó el susto que se llevó el músico.

Por su parte, la hija de Ricardo Montaner relató que tuvo a Amaranto en cuatro patas y “Fue tan rápido que se lo perdió todo el mundo”, agregó. “Esperamos a que llegaran todos los que tenían que llegar para ver todos juntos si era niño o niña. Fue muy emocionante, la verdad”, explicaron los padres.

La pareja eligió un curioso souvenir para conmemorar el nacimiento de su hija. Camilo, quien recibió a la bebé en sus manos, explicó: “Buscamos una sábana y puse mis manos para que quedaran inmortalizadas, llenas de la sangre de la noche más increíble, escalofriante, mágica y fantástica de la historia de nuestras vidas”.

La decisión de Evaluna tuvo que ver con su madre, Marlene, quien estudió para ayudar a otras mujeres a recibir a sus bebés desde casa. “Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico; desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así”, contó.