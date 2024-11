Axel tiene novia: el cantante blanqueó su nueva relación con una conductora ecuatoriana

El cantante pop Axel sorprendió a sus seguidores al blanquear su nueva relación con Valeria Gutiérrez Pinto, una modelo y conductora ecuatoriana. El artista se encuentra disfrutando de un descanso tras presentarse en el Teatro Opera con su gira 25 Tour.

El cantante se mostró junto a la actriz y conductora ecuatoriana en una romántica foto en sus historias de Instagram. Según trascendió, la relación nació meses atrás.

En enero de este año, Axel confirmó su separación de Delfina Lauría, quien había sido su pareja por 16 años. De esa relación nacieron sus cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio.

Axel luchó en silencio contra la depresión

Axel atravesó diferentes etapas que hoy le llevan a querer celebrar nuevamente la vida y embarcarse en un tour que lo tendrá recorriendo varias ciudades. Su separación de la madre de sus cuatro hijos tras 16 años de relación, una denuncia por abuso que resultó archivada y una pandemia que lo mantuvo lejos de su público, hicieron mella en este artista que pudo resurgir de las cenizas y que este 16 de octubre lanzará su nuevo disco «Vuelve», cuyo primer corto «El motivo» ya está sonando en las radios hace un mes y promete convertirse en «himno» como ocurrió con tantos de sus temas.

Se lo veía tan contento con su regreso que nadie hubiera imaginado que venía de pasar los momentos más duros de su vida. Llegó a pensarlo pero cuando se vio sin «los amigos del campeón», pensó hasta en agredirse a sí mismo hasta que pudo identificar que estaba transitando por una depresión. En 2003 tuvo su primer ataque de pánico, pero por ese entonces no entendía bien de qué se trataba, hasta que un conocido le explicó que era un ataque de pánico y comenzó a hacer terapia. Empezó a fluir su trabajo y de la mano del éxito vinieron momentos de felicidad y de control de su salud mental. Pero esta vez fue diferente.

«Esta oportunidad fue más profunda y más real. Entonces, recurrí a mi psicólogo y le dije ‘no me quiero levantar de la cama, esto es triste. Me sentía muy desganado. La depresión es difícil de poner en palabras porque ¿qué sentís? Sentís desgano, te sentís abatido, te sentís con pilas, pero sin ganas de hacer nada. Triste, obviamente, desorientado. En la vida no encontrás las cosas buenas, y todos te dicen ‘dale, vos vivís la música que es lo que te gusta, girás por el mundo, tenés salud, una familia hermosa, podés darte el lujo que querés, los gustos que querés, ¿y qué te falta, boludo? Es que ese es el problema. Claro, yo me doy cuenta que no me falta nada, pero algo me está pasando, y no lo resuelvo, no encuentro qué es. Mucha terapia y diferentes terapias también alternativas, pero principalmente siempre mi psicólogo, Pablo, y ahí escribí muchísimo. Creo que también a mí la música es como una terapia para mí, es sanadora para mí, es como una catarsis todo el tiempo».

A Axel lo ayudó salir de la pandemia y poder volver a cantar. «Empecé a girar de vuelta y creo que mi sanación más grande es el escenario, encontrarme con la gente de vuelta y ese abrazo, el amor del público. Eso me va sanando y realmente a partir de que empecé a salir de vuelta a todos, empecé a sentirme mejor. Lo bueno que tenemos los artistas es que todo ese dolor se transforma en arte».

Con información de Noticias Argentinas