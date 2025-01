Cantando 2024: Pepe Ochoa, panelista de LAM, fue el gran ganador del certamen

Este miércoles 1 de enero de 2025, se llevó a cabo la esperada final del Cantando 2024 en la pantalla de América TV. Los finalistas, Pepe Ochoa, conocido por su participación en LAM, y Juan Otero, hijo de la actriz Florencia Peña, se enfrentaron en una noche llena de emoción y talento.

Pepe Ochoa se enfrentó a Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

En la primera ronda, Juan Otero, acompañado por Bianca Zoppini, interpretó Oye de Beyoncé, mientras que Pepe Ochoa y su compañera Sol Bardi eligieron Somebody to Love de Queen. El jurado otorgó el primer punto a la pareja integrada por Pepe y Sol.

En el segundo enfrentamiento, Juan Otero cantó Corre de Jesse & Joy, mientras que Pepe Ochoa presentó una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Esta vez, el punto fue para Juan y Bianca.

En la última instancia, Juan Otero interpretó Can’t Stop the Feeling de Justin Timberlake, mientras que Pepe Ochoa sorprendió con Qué nivel de mujer de Luis Miguel. El jurado otorgó el último punto a Juan Otero.

Se definió el Cantando 2024: Pepe es el nuevo campeón

Finalmente, el voto del público fue decisivo, y tras una reñida competencia, Pepe Ochoa y Sol Bardi se consagraron campeones del Cantando 2024.

Después de haber dado lo mejor de sí en cada gala y haber trabajado incansablemente para superar las expectativas del jurado en Cantando 2024, el programa conducido por Florencia Peña en América, fueron Pepe Ochoa y Juan Otero los que disputaron el título de campeones en la gran final.

Luego de varias expectativas y de una temporada caracterizada por el bajo rating, el reality de canto conoció este miércoles 1 de enero a su nuevo campeón.

“Tengo en mis manos el sobre con la pareja ganadora de Cantando 2024. ¡El premio se lo lleva la pareja de… Pepe Ochoa y Sol Bardi!”, anunció Florencia, desatando el júbilo del equipo vencedor, que se alzó con la victoria al obtener el 55% de los votos, frente al 44,7% logrado por Juan Otero.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Pepe dedicó el premio. “Este lo quiero dedicar primero a mi mamá, que está aquí, por enseñarme a ser libre. Gracias, vieja, te amo. A papá también, que está en casa. Y también se lo quiero dedicar a todas las personas que creen que no pueden lograr algo en la vida”, expresó el productor de LAM.

“Pueden, levántense y enfóquense en sus sueños”, agregó el también columnista del programa de Ángel de Brito, quien no dudó en saludarlo en las redes sociales. “Los sueños no se cumplen, se conquistan. Si yo pude acá, todos pueden, de verdad. Disfruten, sean felices y háganlo. No somos eternos”, sentenció con el trofeo en sus manos.