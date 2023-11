Carolina Papaleo se defendió tras la denuncia de su ex empleada: qué pasó

Carolina Papaleo recibió una denuncia de su ex empleada por un supuesto despido injustificado.

La conductora Carolina Papaleo se vio envuelta en un fuerte escándalo durante las últimas horas al recibir una denuncia de su ex empleada por despido injustificado.

En primer lugar, fue el periodista Fede Flowers quien dio a conocer la información y detalló que la mujer llamada María Insembrante Peralta está analizando la posibilidad de ir a mediación. «Esta mujer trabajó con Carolina en su casa durante seis años, donde ofició de maquilladora, vestuarista, personal doméstico, amiga y compinche...», comentó.

Qué dijo Carolina Papaleo de la denuncia de su ex empleada

Sin embargo, a raíz del revuelo, Papaleo decidió expresarse al respecto y se comunicó con su colega Pilar Smith para Gossip (Net Tv). «Es una empleada mía que como yo ya estaba viviendo sola no iba a tener una persona con cama, así que le hice la liquidación. Se tenía que presentar un día (luego de sus vacaciones) y manda que tenía COVID», aseguró.

«Lo que dice no es verdad. Siempre trabajaba y se pagaba doble el feriado. Sabemos todos en qué posicionamiento estoy yo, así que sé perfectamente que al trabajador se le paga doble cuando es día feriado. Yo la iba a despedir porque ya estoy grande para ser manipulada por una piba. A pesar de la doble indemnización, ella estaba decidida a hacerle la liquidación final. Yo la estaba esperando con la carta de despido y la plata para dársela en mano», amplió.

Por último, explicó el momento donde se generaron mas confusiones y aseguró: «Ahí es cuando ella me manda un documento extraño en el que decía que tenía Covid. Como yo ya tenía la plata en mi casa, quería sacármela de encima. El abogado se equivocó en la dirección de la carta y por eso lo llamé y le dije ‘yo a esta piba no la quiero ver más, no quiero que entre a mi casa’. Entonces por eso le mandé la carta documento por WhatsApp”.